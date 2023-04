Videó: második világháborús módszert vettek elő Bahmutnál az oroszok, de van benne egy csavar

Ez a módszer különösen a második világháborús sztálingrádi harcok kapcsán vált ismertté: ekkor a német haderő gépjárművekkel járta a város utcáit és orosz nyelven sugároztak propaganda-szöveget a szovjet katonáknak, mellyel a megadásra akarták őket rábeszélni.

Most az oroszok ugyanezt csinálják Bahmut térségében, annyi különbséggel, hogy modern eszközök használatával – az ellenséges állások fölé röptetett drónokkal tolják a propagandát.

Az ukránok felvették, ahogy megpróbálnak egy ilyen drónt lelőni.

The technicians of the Armed Forces of the Russian Federation have reached a new level of mastery; now not only artillery, reconnaissance and attack drones are flying over the Kiev NATO infantry, but also drones that say - pic.twitter.com/UggMG3NmbR