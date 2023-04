A totális összeomlás szélén Putyin békemissziója – Egymásnak eshet Oroszország két fontos szövetségese

Ismét halálos összecsapások színhelye volt Hegyi-Karabah: négy örmény és három azeri katona halt meg egy keddi összetűzésben. Az Azerbajdzsán és Örményország által is magának követelt régióban tavaly szeptember óta egyre forróbb a helyzet, nem függetlenül az ukrajnai háborútól, a 2020-as háború után megkötött fegyverszünetet szavatoló Oroszország befolyása ugyanis csökken a térségben. Közben Azerbajdzsán Izraellel, Örményország pedig Iránnal fűzi szorosabbra a kapcsolatait. Az Egyesült Államok és az Európai Unió is igyekszik közvetíteni a konfliktusban: utóbbi nemrég civil missziót küldött Örményországba, amivel kivívta Azerbajdzsán haragját. Ez nem jó hír Európa számára, ugyanis azeri földgázzal igyekezne pótolni a kiesett orosz gázszállítmányokat.

Forró helyzet Hegyi-Karabahban

Hétfőn ismét lövöldözés tört ki Hegyi-Karabah térségében azeri és örmény katonák között. Az azeri védelmi minisztérium szerint három katonájuk vesztette életét az összetűzésben, az örmény védelmi minisztérium pedig azt közölte, négy fegyveresük meghalt, hatan megsérültek. A konfrontáció Tegh falunál történt, amely az utolsó örmény település az úgynevezett Lacini-folyosó előtt – ez az út az egyetlen hivatalos útvonal, amely Örményországot összeköti a Hegyi-Karabah Köztársasággal.

Heavy Fighting between Azerbaijani and Armenian Forces is being reported North of the Village of Tegh near the Lachin Corridor in Eastern Armenia; what started as a Small Skirmish earlier now reportedly involves Artillery and possible Heavy Armor, Fighting took place near Tegh pic.twitter.com/hgYN0wno3M — OSINTdefender (@sentdefender) April 11, 2023

Hegyi-Karabah hivatalosan Azerbajdzsánhoz tartozik, azonban az 1991 és 1994 között zajló első hegyi-karabahi háborút követően kinyilvánította függetlenségét. Az örmény többségű régió autonóm terület volt a Szovjetunió alatt, utóbbi fölbomlása után azonban nem akart az újonnan születű független Azerbajdzsánhoz tartozni. A szakadár állam de facto Örményország részeként működött egészen a 2020-as második hegyi-karabahi háborúig, amikor is az azeriek győztek az örmények fölött, és a terület egy jelentős részét megszerezték. A háború orosz közvetítéssel ért véget, és azóta is

hivatalosan orosz katonák szavatolják a békét, ugyanakkor az ukrajnai háború kitörése után Moszkva befolyása csökkent, emiatt újra elszabadultak az indulatok.

A 2020-as háború óta a legnagyobb konfliktus tavaly szeptemberben tört ki, majdnem háromszáz életet követelt, azóta több kisebb halálos összecsapás is történt. A hétfői lövöldözést megelőzően március 5-én volt halálos összetűzés, akkor öten vesztették életüket.

A forró pont az elmúlt hónapokban a Lacini-folyosónál alakult ki, amelyet decemberben állítólagos azeri környezetvédelmi aktivisták zártak le, akik elmondásuk szerint a hegyi-karabahi illegális örmény bányászat ellen tiltakoznak, mások azonban úgy vélik, az azeri kormány megbízásából próbálják ellehetetleníteni Hegyi-Karabah örmény lakosságát. Örményország szerint az azeri akció miatt humanitárius válság alakult ki a tartományban, ahová az élelmiszerek és a gyógyszerek is nehezen jutnak be, és valójában „etnikai tisztogatás” zajlik Baku részéről. Február végén a hágai Nemzetközi Bíróság arra kötelezte Azerbajdzsánt, hogy biztosítsa a szabad közlekedést a Lacini-folyosón. Ez azonban azóta sem történt meg, sőt, az azeriek még egy olyan, csak terepjárók és teherautók által járható utat is eltorlaszoltak, amelyet az örmények alternatív útvonalként próbáltak használni. Azerbajdzsán arra hivatkozott, hogy az örmények fegyvert szállítanak az úton keresztül Hegyi-Karabahba.

What the site of the Azerbaijani blockade of Nagorno-Karabakh looks like when foreign journalists are visiting on AZ government propaganda tours vs. what it looks like when they aren't. pic.twitter.com/XLjhzwAS86 — Lindsey (Snell) April 10, 2023

Az elvileg a tűzszüneti egyezmény betartása fölött őrködő orosz békefenntartók nem sokat tettek a helyzet megoldása érdekében, sőt, úgy tűnik, még profitálnak is a hegyi-karabahi örmények nyomorából. Mivel az azeriek az orosz katonákat átengedik az útvonalon, ezek jó pénzért visznek szállítmányokat Hegyi-Karabahba. Ezzel persze valamelyest enyhítenek a humanitárius krízisen, csak éppen a feladatuk az lenne, hogy biztosítsák a szabad átjárást, nem az, hogy hasznot húzzanak az azeriek szerződésszegéséből. Moszkva békefenntartó tevékenysége mostanság leginkább abban merül ki, hogy mindkét felet fölszólítják a tűzszünet betartására.

Örményországot különösen is sérti Oroszország magatartása, ugyanis a kaukázusi ország tagja a Moszkva vezette katonai szövetségnek, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetének (KBSZSZ / ODKB / CSTO), illetve kölcsönös védelmi megállapodás is van a két ország között. Nikol Pasinján örmény miniszterelnök több ízben sérelmezte, hogy Oroszország semmit nem tesz az „azeri agresszió” ellen. Március közepén a kormányfő már nyíltan arról beszélt, hogy „problémák” vannak a két ország viszonyában, azzal finomítva mondanivalóját, hogy válságról azért nincs szó.

Durvul a konfliktus Azerbajdzsán és Irán között is

Azerbajdzsánnak nemcsak nyugati szomszédjával, Örményországgal rendkívül feszült a viszonya, hanem déli szomszédjával, Iránnal is. Irán északi részén nagyjából egy tömbben él az ország legnagyobb kisebbsége, az azeri kisebbség, mintegy 15 millióan. A perzsa állam területén így mintegy kétszer annyi azeri nemzetiségű él, mint magában Azerbajdzsánban. Miközben a XIX. század első feléig az összes azeri terület Perzsiához tartozott, akkor az Orosz Birodalom elhódította tőle az északazeri területeket, amelyek így egészen 1991-ig Moszkva fennhatósága alatt álltak. Miközben Baku hivatalosan nem akarja az országhoz csatolni az iráni Azerbajdzsánt, egyes nyilatkozatok támogatják az ottani azeri szeparatizmust.

Iránt azonban ennél is jobban zavarja, hogy Azerbajdzsán régóta jó viszonyt ápol Izraellel, a perzsa állam ősellenségével. Miközben izraeli nagykövetség 1993 óta működik Azerbajdzsánban, ahol mintegy 30 ezres zsidó diaszpóra él, januárban függetlenedése óta először Baku is nagykövetet nevezett ki Izraelbe, ezzel a két állam immár hivatalosan is kinyilvánította jó kapcsolatát. Ami eddig is kiválóan működött:

Izrael Azerbajdzsán legnagyobb fegyverszállítójává vált, a zsidó állam pedig már olajszükségletének 40 százalékát Azerbajdzsánból fedezi.

Irán régóta attól tart, hogy Izrael bázisként használhatja Azerbajdzsánt egy ellene irányuló esetleges légitámadás esetén. Nem véletlen, hogy Teherán rendszeresen tart hadgyakorlatokat az azeri–iráni határ közelében, legutóbb tavaly októberben mutatott be látványos erődemonstrációt.

Persze nemcsak Izraelnek előnyös Azerbajdzsán barátsága, hanem ez fordítva is igaz. A nyugati országokban, így az Egyesült Államokban nemcsak nagyszámú zsidó, hanem örmény diaszpóra is él – az örmény népesség nagyobb része él az anyaországon kívül, mint azon belül. Nyugaton ezért az izraeli lobbi mellett az örmény lobbi is erős, Azerbajdzsán pedig az Izraellel való jó viszonya révén ez utóbbit tudja ellensúlyozni.

Az örmény Szent Vartan-székesegyház New Yorkban. Forrás: Beyond My Ken / Wikimedia Commons

Irán és Azerbajdzsán viszonya egyre feszültebbé válik. Január 27-én egy fegyveres férfi hatolt be Azerbajdzsán teheráni nagykövetségére, és halálosan megsebesítette a biztonsági személyzet egy tagját. Bár az iráni hatóságok szerint személyes, és nem politikai okok állnak a háttérben, Azerbajdzsánban sokan politikai szándékot sejtettek az akció mögött, és be is zárták a teheráni nagykövetséget.

Március végén egy Irán-ellenes nézeteiről ismert azeri parlamenti képviselőt ért fegyveres támadás saját házánál, a politikus megsebesült. Baku terrorcselekménynek nyilvánította az incidenst, és előbb négy, később még kettő embert tartóztattak le ezzel összefüggésben. Az azeri külügyminisztérium március végi nyilatkozata szerint mind a januári teheráni, mind a márciusi bakui incidens mögött Irán áll. Április elején tovább romlott a két ország viszonya, Baku ugyanis „provokatív akciókra” hivatkozva négy iráni diplomatát utasított ki az országból. Irán hasonló választ ígért.

Ezt megelőzően találkozott egymással Eli Cohen izraeli és Jeyhun Bayramov azeri külügyminiszter Tel-Avivban. Cohen azt mondta, a két ország megállapodott abban, hogy

egységes frontot hoznak létre Iránnal szemben,

részben annak megakadályozására, hogy Irán nukleáris képességekhez jusson. Teherán fölháborodva fogadta az izraeli külügyminiszer szavait, megjegyezve, hogy a „cionista rezsim” (Izrael neve az iráni terminológiában) Azerbajdzsán területét az Irán elleni fenyegetés terepévé akarja tenni. Baku elutasította, hogy az ország területét harmadik félnek engedné át.

Az ellenségem ellensége a barátom

Miközben Iránnak egyre feszültebb a viszonya Azerbajdzsánnal, az „ellenségem ellensége a barátom” elve alapján egyre szorosabb viszonyt ápol másik északi szomszédjával, Örményországgal. A két ország kapcsolata a 2020-as hegyi-karabahi háborútól kezdve mélyült el, Irán ugyanis aggodalommal figyelte Azerbajdzsán sikereit, és állítólag némi támogatást is adott Jerevánnak. A közeledést jól mutatja, hogy tavaly októberben Irán konzulátust nyitott az alig több mint 40 ezres örmény városban, Kapanban, melynek egyetlen figyelemre méltó tulajdonsága van: közel van az örmény–iráni, illetve az örmény–azeri határhoz is.

Azerbajdzsánnak régi törekvése, hogy Örményországon keresztül szárazföldi folyosót létesítsen az ország nagyobbik része és Nahicseván nevű exklévája között, amelyet Örményország választ el a központi területektől – ez lenne a Zangezur-folyosó. Ha azonban itt azeri korridor jönne létre, akkor megszűnne a szárazföldi határ Irán és Örményország között, ami egyik országnak sem érdeke.

A Zangezur-folyosó terve. Huriyyet TV / Wikimedia Commons

Ha megpróbálják lezárni az Irán és Örményország közötti határt, azt az Iszlám Köztársaság ellenezni fogja, mert ez a határ évezredek óta kommunikációs útvonal

– jelentette ki egyértelműen tavaly júliusban Irán legfőbb vezetője, Ali Hámenei ajatollah, mikor Recep Tayyip Erdogan török elnökkel találkozott.

Örményország és Irán közeledését mutatja, hogy április 10-én találkozott egymással a két ország biztonsági tanácsának vezetője, és többek között a hegyi-karabahi konfliktusról egyeztettek.

A Nyugat szerepe az örmény–azeri konfliktusban

A két posztszovjet köztársaság, Örményország és Azerbajdzsán között Oroszország az első és egyetlen közvetítő akar lenni, ugyanakkor

a Nyugat, elsősorban az Egyesült Államok és az Európai Unió is igyekszik mediátorként megjelenni a konfliktusban.

Európa számára az azeri gáz lenne fontos energiaforrás, különösen az orosz földgáz alternatívájaként, ezért Azerbajdzsán elengedhetetlen partner, ugyanakkor a Nyugat Örményországot is igyekszik támogatni. Jereván a vonakodó orosz hozzáállás miatt egyre fontosabb partnernek tekinti a Nyugatot, a két ellenséges ország közötti egyensúlyozás azonban neki sem könnyű.

Jól rávilágít erre, hogy

az Európai Unió nemrég fegyvertelen civil megfigyelőket küldött Örményország területére, ezt azonban Azerbajdzsán a belügyeibe való beavatkozásnak tekinti

– pedig azeri területre nem is mehetnek –, ahogy azt is, hogy az Európai Parlament nemrég elítélte Bakut az emberi jogok megsértése miatt. A Politico hétfői cikke szerint ezek a lépések veszélyeztetik az EU és Azerbajdzsán közötti gázalkut. Az EP nyilatkozatára egyébként az azeri parlament visszavágott, mondván, hogy a képviselőket befolyásolta Örményország, valamint az örmény diaszpóra, amely „régóta rákos daganat Európa testén”.

Markus Ritter, a százfős örményországi uniós misszió vezetője a Deutsche Wellének azt nyilatkozta, sok örmény örül a jelenlétüknek, ugyanis attól tartanak, hogy Azerbajdzsán még a tavasz folyamán támadást intézhet Örményország ellen. Nemcsak az örmény lakosság, az örmény vezetés is aggódik: Vahan Kosztanján külügyminiszter-helyettes a német Die Zeitnak azt mondta, van egy mintázata Azerbajdzsán viselkedésének: előbb kisebb provokációkat hajtanak végre a határoknál, majd bedurvul a retorikájuk, végül egy nagyobb támadást intéznek az örmények ellen, ahogy tavaly szeptemberben tették. Kosztanján szerint egy az utóbbihoz hasonló incidens bármikor bekövetkezhet.

Címlapkép: Örmény tüntetők tiltakoznak az azeri akciók ellen Örményország és a Hegyi-Karabah Köztársaság zászlajával 2022. december 19-én. Thierry Monasse/Getty Images