A közösségi médiában nyilvánosságra került titkos Pentagon-dokumentumok egyike olyan forgatókönyvek amerikai értékelését tartalmazza, amelyek akkor következhetnének be, ha Izrael „halálos fegyvereket” szállít Ukrajnának. Ez azonban ellentétes Jeruzsálem politikájával, amely korábban a humanitárius segítségnyújtásra és egy egyedi gyártású, korai előrejelző rendszer fejlesztésére korlátozódott.

Jeruzsálem nagy valószínűséggel fontolóra veszi a halálos segítség nyújtását az Egyesült Államok fokozott nyomása vagy az Oroszországgal való kapcsolatának érzékelhető romlása esetén

– áll a Pentagon vezetőinek készített jelentés fejlécében.

Izrael korábban visszautasította az ukrán kéréseket, hogy légvédelmi rendszereket szállítson, és kizárta azt is, hogy nagy hatótávolságú rakétarendszereket adjon át Kijevnek. Jeruzsálem ugyanis igyekszik fenntartani semlegességét, és elkerüli a nyilvánvalóan oroszokat provokáló lépéseket. Moszkva erős katonai jelenléttel rendelkezik Szíriában, ahol Izrael gyakran hajt végre légicsapásokat iráni és Irán-barát célpontok ellen.

