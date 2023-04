Új vakcinát engedélyeztettek a világ egyik leghalálosabb betegsége ellen

Ghánában engedélyezték az Oxfordi Egyetem kutatói által kifejlesztett malária elleni vakcinát. Az afrikai országban percenként egy gyermek hal meg a szúnyogok által terjesztett betegségben.

A brit GSK gyógyszergyártó cég által kifejlesztett R21/Matrix-M nevű oltóanyagot 2022-ben fogadta el az Egészségügyi Világszervezet (WHO), azonban az ellenszer megfelelő finanszírozásának és a potenciális fizetőképes piaci kereslet hiányában a vállalat nem tudta előállítani a szükséges mennyiséget. Azonban az Indiai Szérumgyártó Intézettel (Serum Institute of India) kötött megállapodásnak köszönhetően a vállalat akár évi 200 millió adagot is elő tud állítani. Ezzel szemben a GSK 2028-ig évi 15 millió adag vakcina előállítására vállalt kötelezettséget. Ez a szám jóval elmarad a WHO által szükségesnek ítélt, nagyjából 100 millió adag vakcinától, amely 25 millió gyermek beoltásához lenne elég.

Ghána a a legveszélyeztetettebb korcsoportnak, az 5 és 36 hónapos közötti gyerekeknek hagyta jóvá az oltóanyag alkalmazását.

Az oxfordi vakcinakísérlet elsődleges eredményei ígéretesnek bizonyultak, ugyanis

négy dózis után mintegy 80 százalékos hatékonyságot mutattak ki a klinikai teszteken.

A malária évente 600 ezer ember halálát okozza; az áldozatok többsége afrikai kisgyerek.

Címlapkép: Getty Images