Elképesztő felvétel: ő lehet a világ legszerencsésebb katonája

A videón valószínűleg a tatárföldi Alga zászlóalja önkéntes katonái láthatók, azt nem tudni, a felvétel pontosan mikor, hol készült. Az Alga zászlóalj elsősorban Vuhledar térségében harcol, Oroszország oldalán.

A felvételen jól látszik, hogy egy tatár katona kinéz egy bedőlt betonkerítésen, majd szinte azonnal fejbe találja egy mesterlövész. A sisakja felfogja a lövést és a harcos láthatólag sokkos állapotba kerül, de túléli a sisak nélkül biztosan halálos találatot.

FELKAVARÓ VIDEÓ!





Why you wear your helmet gentlemen.Gearbro I know says this is either a Russian or Iranian supplied composite helmet. The fact it stood up to a rifle round says a lot about the protective quality of the helmet. pic.twitter.com/8atKMKqPrg