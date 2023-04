Felvételek: hatalomátvételi kísérlet zajlik egy országban, vadászgépek rakétáznak a főváros felett

A milicisták nem állnak meg, amíg az összes katonai támaszpont az ellenőrzésük alá nem kerül

– közölte telefonon az al-Dzsazíra televízióban a parancsnokuk, Mohamed Hamdán Daglo, más néven Hemedti.

A szombat reggel óta Kartúmban felvonultatott félkatonai Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) azt állította, hogy elfoglalták a főváros nemzetközi repülőterét és az elnöki palotát, és felszólították a lakosságot, közöttük a katonákat, hogy forduljanak a hadsereg ellen.

Abdel-Fattah Burháni, a szudáni hadsereg vezérkari főnöke kijelentette, hogy meglepte őt reggel kilenckor az RSF-nek, egykori leszorosabb szövetségesének a főhadiszállása ellen intézett támadása.

A hadsereg immár árulás elkövetése és hazugságok terjesztése miatt „külföldről támogatott milíciának” nevezte az RSF-et. A hadsereg repülőgépeket mozgósított az RSF kartúmi támaszpontjai ellen, Hemedti pedig az al-Dzsazírán „az országot tönkretevő bűnözőnek” titulálta az ellenlábasát.

Több felvétel is terjed a közösségi médiában, amelyen a légierő gépei különböző épületek ellen intéznek támadást:

Unrest in Sudan. The Sudanese paramilitary group Rapid Support Forces took over the presidential palace in the capital Khartoum earlier today. It is now reported that Government special forces have retaken control of the Republic's palace in Khartoum, as well as the airport pic.twitter.com/KIqsEc0zfM