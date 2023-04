Üzemanyaghiány lépett fel Kubában szállítási fennakadások miatt Miguel Díaz-Canel elnöknek pénteken az állami televízióban tett bejelentése szerint.

Kuba napi átlagban 500-600 tonna üzemanyagot használ fel, ehhez képest jelenleg legfeljebb napi 400 tonna áll rendelkezésre az elnök elmondása szerint. Kuba üzemanyag-beszerzési forrásai ugyanis megfogalmazása szerint "bonyolult energetikai helyzetbe" kerültek, és az elosztási nehézségekhez egy hajó meghibásodása is hozzájárult Santiago de Cuba kikötőjében. Emellett jelenleg áramtermelésre is viszonylag sok gázolajat használnak fel, mert a nyári áramkimaradások megelőzése érdekében számos erőműben most végzik el a karbantartási munkálatokat.

Diaz-Canel hangsúlyozta, hogy az üzemanyaghiány kizárólag a beszállítók nemteljesítése miatt következett be, a belföldi energiaellátó rendszer esetleges hiányosságai nem tehetők érte felelőssé. Az elmúlt hetekben a szokásosnál is hosszabb sorok alakultak ki a kubai benzinkutaknál, van, hogy órákig kell a tankolásért sorban állni, és már nem ritka az olyan kút sem, ahol teljesen kifogyott az üzemanyag. A kubaiaknak néha órákig kell sorban állniuk, hogy tankolhassanak.

Kubának az Egyesült Államok embargója miatt egyébként is nehéz gazdasági helyzete a koronavírus-járvány kezdete óta a turizmusból származó bevételek kiesése és a válság sújtotta Venezuelából érkező olajszállítások csökkenése miatt tovább romlott. A venezuelai állami PDVSA olajtársaság évtizedek óta látja el Kubát nyersolajjal és olajtermékekkel hosszú távú szerződések keretében. A legutóbbi szerződést 2000-ben kötötték meg a felek. A PVDSA nyilvántartása szerint januárban napi 40 ezer hordó olajat szállított Kubába, amit februárban napi 52 ezer hordóra, majd márciusban napi 76 ezer hordóra növelt.

