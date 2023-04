Zászlóégetés borzolja a kedélyeket a súlyemelő EB-n, hirtelen hazament az azeri küldöttség

Az incidens a nyitóceremónia közben történt:

a beszámoló szerint a nézők egyike közvetlenül a színpadon gyújtotta fel Azerbajdzsán zászlaját.

Őrizetbe vették, és az egyik jereváni rendőrőrsre vitték, ahonnan később elengedték – írta a TASZSZ.

Az azerbajdzsáni külügyminisztérium felszólította a nemzetközi közösséget és a sportszervezeteket, hogy ítéljék el az esetet.

Felszólítjuk az Európai Súlyemelő Szövetséget is, hogy vezessen be szankciókat Örményország ellen

– áll a dokumentumban.

Az azeri versenyzők Grúzián keresztül távoztak haza.

