Váratlan dolog miatt vérezhetett el gyorsan az orosz offenzíva – Nem csak lövészárkokkal készültek az ukránok a fenyegetésre

Az ukrajnai háború kapcsán legtöbbször a katonákról, hadműveletekről, fegyverekről esik szó, azonban van az ukránoknak egy másik "titkos fegyverük" is, amire sokkal kevesebben gondolnak. Az előretörő orosz csapatok minden bizonnyal arra számítottak, hogy egyrészt az elfoglalt települések a vezetőikkel együtt gyorsan átállnak az ő oldalukra, másrészt, hogy az orosz szinten központosított Ukrajnát könnyen megbéníthatják beépített embereik, vagy az elnök kiiktatása által. Hogy ez mégsem így történt, abban nagy szerepet játszott a 2014 óta folyamatosan decentralizálódó Ukrajna és egy olyan civil társadalom, amely egyből az önszerveződésre buzdította a lakosokat. A háború kitörése után új szintre lépett az alulról szerveződés, amikor a támogatások jelentős része hónapokon keresztül nem államoktól, vagy segélyszervezetektől, hanem testvérvárosoktól érkezett. A Portfolio-nak adott exkluzív interjújában Marta Suprun, a Városok városokért, együtt Ukrajnáért kezdeményezés szakértője beszélt a fentebbi témákról, és még sok más, az ukrán társadalommal kapcsolatos témáról.

Portfolio: Milyen projektek támogatták Ukrajnát abban, hogy a civil társadalom és a helyi önkormányzatok hatékonyan tudják kezelni az orosz agresszió jelentette veszélyt?

Marta Suprun: Az első, amit megemlítenék, a Városok városokért, együtt Ukrajnáért (Cities4 Cities | United 4 Ukraine) kezdeményezés, amelynek én is a szakértője vagyok. Ez ukrán és európai partnerek szövetsége, és az a célja, hogy hosszútávú kapcsolatokat alakítson ki ukrán és európai önkormányzatok között. Ehhez a legrégebb óta meglévő partner a SALAR (Swedish Association of Local Authorities and Regions), ami a svéd kormány egy programja, amely támogatja az ukrán közigazgatás decentralizálását. Ez a projekt a kulcsa véleményem szerint annak, hogy az ukrán társadalom ilyen szinten meg tudott szerveződni és képes volt ellenállni.

A decentralizációs folyamat 2014 után kezdődött meg, és ez volt talán a legsikeresebb reform az időszakból, részben azért, mert ennek köszönhetően új vezetők teljes generációja került pozícióba helyi szinten, akik képesek voltak felelősséget vállalni és hatékonyan végezni a dolgukat a bizonytalanságok közepette, és kiemelkedően tudták végrehajtani a krízis kezeléshez szükséges intézkedéseket. A háború kitöréseskor sokakat lenyűgöztek az ukrán fegyveres erők, akik képesek voltak felvenni a kesztyűt a világ második legerősebb hadseregével.

Ezzel együtt azonban egy egészen fontos másik oszlopa is volt az ellenállásnak: a helyi önkormányzatiság. Erről sokkal kevesebb szó esik, pedig a helyi vezetők sokkal többet tesznek most, mint az ember elsőre gondolná,

nem csak a helyi szintű közszolgáltatásokat és fejlesztéseket biztosítják, amit normális esetben egy önkormányzatnak tennie kellene. Sok új feladatot kell megoldaniuk. Ezek közé tartozik a hadsereg ellátása, menekültek támogatása, közösségi ellenállási terveket készítése, önkéntes mozgalmakat támogatása, amelyek segítik a helyi közösségeket és a hadsereget.

A helyi közösségek ezen feladataik és a reformok következtében remélhetőleg még nagyobb hatalmat fognak kapni a közeljövőben. Ez a téma nagyon fontos, amikor Ukrajna újjáépítéséről beszélünk, mert a helyi közösségeknek is megvan a maga szerepe egy ilyen folyamatban; jobban tudják, mire van szüksége a lakosaiknak, átláthatóbbak lehetnek az általuk irányított folyamatok; fontos apró lépéseket tudnak megtenni. Az újjáépítés nem úgy működik, hogy odaadják a pénzt és egyből meglesz a kívánt eredmény; minél több helyi polgárt és szakembert kell bevonni ahhoz, hogy el lehessen érni a maximális részvételt és eredményt.

Fotó: Andrea Guermani / Európai Bizottság

Mi történt a 2014 óta eltelt években években, és hogyan változott meg a helyzet a háború kitörésével?

2014 óta működik a SALAR projektje, amelynek célja egy minél decentralizáltabb Ukrajna létrehozása. Ennek elérése érdekében támogatta anyagilag a decentralizációs folyamatokat, a minisztériumokat, hogy szükséges forrásokat allokáljanak a helyi szereplőknek, mivel végeredményében az anyagi erőforrások decentralizációjáról van szó. Ez azért fontos, mert ezáltal a helyi vezetők felelősséget tudnak vállalni a döntéseikért és nagyobb esélyük van, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtsanak, ami a helyi polgárok igényeinek megfelel. Egy másik fontos része volt a projektnek a helyi szintű vezetők képzése, mivel a reform következtében számos kisebb faluból egy adminisztratív központ lett, így sok helyen új szakemberekre volt szükség.

Számos kormány volt az országban 2014 óta, és Ukrajna egy elég központosított állam volt, amit szinte adottságként lehetett kezelni. Hogyan tudott az elmúlt 2-3 elnök alatt ez a folyamat végigmenni? Végeredményében arról van szó, hogy a központi kormánynak kevesebb pénz marad, ami számukra nem túl motiváló.

Az Euromajdan után az emberek követelésé volt, hogy több szolgáltatáshoz férjenek hozzá helyi szinten, mert ez a megközelítés jobb színvonalat biztosít, és nagyobb részt kapjanak az állami bevételekből és így infrastruktúrát és a közösségi közlekedést tudjanak fejleszteni, utakat is építeni akár. A polgárok ezek után kézzelfogható eredményeket láttak. Ez megnyilvánult a közvélemény-kutatásokban is:

a háború előtt az emberek nagy része nem bízott a központi kormányban, az elnökben, vagy a parlementben, de nagy bizalommal voltak a helyi politikai szereplők iránt.

Érdekes módon a legtöbb polgármester, aki a korábbi időben lett megválasztva, újra lett választva, mert valódi eredményeket tudtak felmutatni a választóiknak. Ezen túlmenően a helyi adminisztrációk új szerepet tudtak betölteni a fékek és ellensúlyok rendszerében is, amit természetesen nem igazán értékelt a központi kormányzat. Több alkalom is volt, hogy igyekeztek ezeket az újdonsült jogköröket megnyirbálni, és aggódnak amiatt, hogy a háború ürügyként szolgál majd ehhez. Most ugyanis korlátozottak a lehetőségek helyben, nem tudnak infrastruktúrát fejleszteni, inkább a menekültek ellátásával kell, hogy foglalkozzanak. Az elmúlt kilenc évben azonban egy új generációja nőtt fel a vezetőknek, akik egymással is szorosabb kapcsolatot ápolnak. Jelenleg 1400 helyi önkormányzat van az országban, akik együtt elég hangosak tudnak lenni.

Van valamilyen EU-s vagy svéd kezdeményezés, ami arra utalna, hogy ha az ukrán kormány megpróbálná csorbítani ezeket a helyi jogköröket, azt nem néznék jó szemmel?

Sokat számít az európai partnerek pozíciója az ilyen kérdésekben, ezzel együtt a városok ezen szövetsége már egy olyan erő, amit nem ignorálhat a kormány.

És milyen az új generáció, legyen szó angol, vagy orosz nyelvtudásról; képesek voltak olyan egyéni és nyelvi képességekre szert tenni, amikre a 2020-as években szükség van?

Én Lvivből jövök, a város polgármestere például nem beszélt olyan folyékonyan angolul a háború előtt. Amikor azonban az ország kapujává vált a város, a megváltozott helyzet következtében ráeszmélt, hogy szükség van arra, hogy saját maga tudjon angolul beszélni a hozzá érkező nemzetközi delegációkkal, és ne legyen ehhez szüksége tolmácsra. Egy év alatt annyit fejlődött az angolja, hogy most már folyékonyan tud ilyen alkalmakkor beszélni. Természetesen van még mit fejleszteni, legyen szó a nyelv mellett akár a kultúráról vagy egyéb kompetenciákról, mert az ukránok például a gyors döntéshozatalhoz voltak hozzászokva. Ez a flexibilitás és a problémák kreatív megközelítése segített is nekünk a háború alatt, de amikor az EU-val való együttműködésről van szó, akkor az európai kultúrát és folyamatokat kell követni. Ez nem azt jelenti, hogy az ukránok ne lennének erre képesek, hanem azt, hogy meg kell tanulni, hogyan tervezz dolgokat egy évre előre, hogyan közelíts a többszintes döntésfolyamatokhoz – ezek igazából mind új dolgok ukrán kontextusban. Sajnos most a háború miatt nem lehetséges ez a hosszú távú tervezés, mert elég bizonytalan állapotok közepette élünk, de fokozatosan egy egyre fenntarthatóbb irányba kell elmozdulnunk, ami a folyamatokat illeti.

Fotó: Kerekes Miklós / Portfolio

Ez a folyamat inkább szól arról, hogy az új generációból származó vezetők kerülnek feljebb a ranglétrán, akik jobban beszélik a nyelveket, voltak Erasmuson, jobban értik Európát, vagy inkább a korábbi rendszer tagjai időben realizálták, hogy az új képességek elsajátítása segíthet nekik, hogy hatalomba maradjanak – mi a dinamikája a két folyamatnak?

Mindkét folyamat jellemző, természetesen az új generáció, aki nem a szovjet rendszerben nőtt fel, máshogy gondolkodik. Amikor az ukrán parlementben dolgoztam, a főnököm egy olyan parlementi képviselő volt, aki nyugati egyetemen végzett, de az is látszott, hogy még a fiatal gyerekkorában traumatizálódott, mert kettős életet kellett élni, mert bár az otthoni értékei alapján egy átlagos európai gyerek volt, de az iskolában úgy kellett tennie, mint egy szovjet neveltetésű gyereknek: énekelni és mindent amit ott kellett csinálni.

Én 33 éves vagyok, az én generációm, ami a szovjet birodalom romjain nőtt fel, nem érezte ezt a kényszert, hogy egyszerre másnak kellene lenni, hogy szerepet kell játszania. Meglátásom szerint ez egy fontos különbség, és ahogy az én generációm fokozatosan teret nyer magának a közigazgatásban, a korábbi generáció le fog majd lépni.

Ukrajnában lehet, nem történt volna ekkor változás, ha nincs egy ekkora törés. Muszáj egy akkora törés, mint amit 2014-ben láthattunk, hogy megváltozzon a társadalom mentalitása, vagy ezt el lehetett volna érni fokozatosan is?

Ukrajnában 2014-ben már kifejlett civil társasalom volt, nem maga a társadalom, nem emberek milliói, de aktív kritikus tömege az embereknek, civil szervezetek, önkéntesek. Ez a kritikus tömeg hatással tudott lenni arra, hogy merre haladjon a társadalom. Éveken át folyamatosan voltak forradalmak az országban, de közben meg ott volt ez a kritikus tömeg, ami nagyon proaktív és Európa-párti, és mellé egy többé vagy kevéssé nacionalista kormány, amely csak követni próbálta ezt.

Ennek jegyében a jelen és a közeljövő legnagyobb kihívása, hogy ezt a tömeget hatalomra tudja juttatni, hogy intézményi szintű változások legyenek, mert az intézmények le vannak maradva. Senki se gondolja az országban, hogy a hatalom tökéletes. Még ha a világ szemében a diktátor ellen küzdő hős is Zelenszkij elnök, az ukrán népnek számos kérdése van hozzá, ami azt illeti, hogy miként építeni az intézményeket, mert ez a fő kihívás.

Az, hogy ukrán emberek túl tudták élni az elmúlt időszakot, az jelentős részben annak köszönhető, hogy megvolt a civil társadalomnak ez a szükséges mérete és ereje.

A korábbi évek tapasztalatai felkészítették őket arra, hogy tudják, mit kellene tenni.

Emlékszem, hogy amikor a háború kitört, nagy volt a bizonytalanság, de nem ismerek olyan embert a közegemben, aki csak ült és várta volna, hogy mi fog történni. Bár bizonytalanság volt, de valamit csinálni kellett, egyből mindenki kapcsolatba lépett másokkal, adakozni kezdtek a hadseregnek, álcahálókat kötöttek, ételeket készítettek – részesei akartak lenni egy hálózatnak, ami működik, ha a kritikus tömeg megvan és aktív. Ez egy olyan dolog szerintem, amiből sok európai ország is tanulhatna Ukrajnától: hogyan kell egy ilyen hálózatot létrehozni a semmiből, hogyan kell bevonni ebbe az embereket, hogyan lehet elérni, hogy az emberek számára fontosak legyenek az igazán jelentős ügyek.

Ez a városok Ukrajnáért kezdeményezés a háború kitörése után jött létre, a nyár folyamán? Volt már korábban hasonló városok közötti kapcsolat, akár testvérvárosi, vagy a háború elhúzódása miatt alakultak ki szorosabb kapcsolatok?

Amikor a háború kitört, a központi kormányzatnak mindenekelőtt a hadsereggel és a biztonsággal kellett foglalkoznia, és a helyi önkormányzatoknak kellett szinte minden más dolgot kezelniük: maguk maradtak, hogy a saját közösségük dolgait ellássák. És eközben lehet, hogy a települést megszállták az oroszok, éppen egy pincehelyiségben vallatták a polgármestert, aki megpróbálta nem megadni magát, nem kollaborálni, és mégis megvédeni az embereket, a várost és a város vagyonát.

Szerintem ez volt az egyik pont, ahol Oroszország elszámította magát: ők úgy gondolták, hogy ha bárhol bejutnak egy településre, akkor a polgármester egyből megadja magát, az ő feltételeik szerint fog cselekedni.

A gyakorlatban azonban ez nagyon ritkán fordult elő, ezért sok polgármestert vallattak és raboltak el. A háború kitörése után mindeközben a közösségeknek nagyon is kézzelfogható igényeik voltak, miközben Európa felismerte hogy segíteni kell, de az EU szabályai ugye elég lassan formálhatóak, így az EU városai voltak az elsők, akik igazán cselekedni tudtak. Ők küldték az első humanitárius segítséget már az első hetekben és hónapokban. A háború kitörésekor az ENSZ kimenekítette az országból az alkalmazottait, és csak május június körül tűntek fel újra – júliusig nagyon kevés segítség érkezett a humanitárius szervezetektől.

Az európai városok a másik oldalon mindent megtettek, hogy eljuttassák a humanitárius segítséget közvetlenül az ukrán városoknak, és ez egy óriási segítség volt helyi szinten. Azok a városok, amelyeknek már voltak meglévő kapcsolatai, óriási mennyiségű segítséget kaptak, azok a városok pedig, amelyeknek nem voltak, gyorsan felismerték, hogy jelentős támogatás jön, ha vannak ilyen közvetlen támogatások és felismerték ennek az értékét, és így ők is partnereket és támogatást szerettek volna gyorsan szerezni. Lviv 250 000-nél is több menekültet fogadott be és 7 milliónál is több ember haladt át a városon Európa felé az első hetekben. Mivel egy nagy és jól felszerelt városról van szó, ekkor úgy döntött a városvezetés, hogy az ide érkezett segítségeket inkább átcsoportosítja az ország keleti részében lévő önkormányzatoknak, ahol nagyobb szükség van rá, és végülis így kezdett el ez a hálózat kialakulni. Nemzetközi delegációk kezdtek érkezni Lvivbe,

a polgármesterek voltak az elsők, akik hivatalos delegációk tagjaként a városba látogattak, amikor még mindenki más félt ettől.

Most már Biden is látható a kijevi főtéren, de nem ez volt a helyzet az első időszakban. A polgármesterek voltak például az elsők, akik ellátogattak Irpinybe és Bucsába.

Fotó: Kerekes Miklós / Portfolio

Ezek a polgármesterek mindig az európai testvérvárosokból érkeztek? Vagy már ekkor megjelentek olyan európai városok is, akiknek korábban nem volt közvetlen kapcsolata ukrán városokkal, azonban ekkor segíteni akartak?

Polgármesterek különböző nemzetközi hálózatai, mint például a Régiók Európai Bizottsága, az Európa Tanács által létrehozott Európai Helyi és Regionális Önkormányzatok Kongresszusa, már elkezdték a saját programjaikat, a Szövetség Ukrajna Újjáépítéséért is megalapult. A Régiók Európai Bizottsága például az elején jelezte, hogy részt venne a Városok és Régiók Európai Szövetsége Ukrajna újjáépítéséért kezdeményezésben, mert ez a szerveződés, a városok között nagyon kézzelfogható eredményekre tud vezetni. Úgy gondolták, hogy az a legjobb, ha ezeket a kapcsolatokat arra használjuk, hogy segítséget tudjunk nyújtani Ukrajnának. Az átláthatóságot az európai városok tudják biztosítani, kezelni tudják a folyamatokat, pénzt is tudnak fogadni. Ami a legfontosabb, egyből oda lehet juttatni a felajánlásokat, ahol szükség van rájuk, nincs szükség arra, hogy minden átmentjen a központi adminisztráción.

Milyen példákat lehetne mondani ezekre a kapcsolatokra? Milyen konkrét példákban tudnak segíteni?

Számos olyan csúcs volt, amikor az államfők támogatásukról biztosították Ukrajnát, néhány ország kijelentette, hogy ezt vagy azt a régiót támogatná, ami egy jó alap volt arra, hogy az adott ország és a választott helyi vezetők között kialakuljon egyfajta kapcsolat. Ez elengedhetetlen, hiszen a legfontosabb az, hogy kézzelfogható célok legyenek, mert így sokkal nagyobb eséllyel tudnak azok megvalósulni. Az önkormányzatok természetesen számos különböző módon tudnak részt venni a támogatásban. Történelmi okoknál fogva nincs elég várostervezési kapacitás, vagy az új technológiák alkalmazására szakember – ezek mind olyan dolgok, amire most lenne igény, és sokat tudnának benne az európai városok segíteni.

Hogy tudnak ezek a városok konkrétan segíteni?

Mindenekelőtt számos település, ahol konkrét károk keletkeztek, például Bastanka Mikolavij megyében, rendelkezik egy megsérült főtérrel, és szeretnék újjáépíteni, azonban nem tudják, hogyan kellene ezt a megfelelő módon megcsinálni. Ha azonban van egy európai partnerük, akiknek vannak építészei, tájéptészei, várostervezői, vagy civil szervezeket, amelyek releváns problémákkal foglalkoznak, akkor egyszerűen csak kapcsolatba léphetnek velük, egyeztethetnek, értékelhetik a helyi önkormázat döntéseit, hogy hogyan lehetne jobban csinálni egy adott dologot.

A nyelvi határok hogyan érintenek egy ilyen projektet? Ha például egy spanyol város segítene egy 10 000 fős ukrán városon, hogyan tudnak a szakemberek, akiknek adott esetben nincsen közös nyelve az ilyen akadályokon felülkerekedni?

Természetesen a tolmácsok tudnak segíteni, azonban jelen van a modern technológia is. Számos városok közötti példa van, ahol nincs közös nyelv a polgármesterek között, azonban megvan a szándék, hogy együttműködjenek, és a Google Translate segítségével meg is tudják ezt oldani. Ha nem is tökéletes tolmácsolási szint, de tudnak kommunikálni. Természetesen a mi programunk is tud valamelyest segíteni a kapcsolatok egyengetésénél. Nagy öröm számomra hallani itt a Városok Fórumán az Új európai Bauhausról és arról, hogy az EU hogyan tervezi újjáépíteni Ukrajnát, és hogy már vannak erre elkülönített erőforrások, és az ukrán közösségek is részt vehetnek benne.

A másik fontos dolog az emberei kapcsolatok fejlődése, ami az újabb generáció számára hatványozottan fontos. Ez alatt nemcsak az Erasmusra érdemes gondolni, hanem számos olyan program van, ami nem kerül sokba, azonban például lehetőséget biztosíthat arra, hogy egy ukrán város tehetséges fiatal szakembere eljuthat egy európai testvérvárosba egy hétre, ahol hasznos tudásra tehet szert. Az ilyen kisebb dolgok is nagy hatással vannak az emberre, mert azt az érzést adják, hogy vannak Európában, akiket ismer, akiknek számít Ukrajna – egy ilyen tapasztalat után már nem lesz olyan az ember mint korábban. Ezen túlmenően kiemelkedően fontos tud ez a fiatal polgármesterek szintjén lenni; most például van egy együttműködésünk a fiatal német polgármesterek szövetségével. Nagyon jó dolog, hogy kisebb települések 30-as éveiben járó polgármesterei egymással kapcsolatba tudnak lenni, hiszen ők jelentik valahol az országuk politikai elitjének a jövőjét is.

EGY ÁLOM SZÁMOMRA, HOGY AZOK A NÉMET ÉS UKRÁN POLGÁRMESTEREK, AKIK MOST A PROGRAMUNKNAK KÖSZÖNHETŐEN ISMERTÉK MEG EGYMÁST, EGYSZER MINISZTERKÉNT IS EGYÜTT TUDJANAK DOLGOZNI.

Amilyen fontosak az emberi kapcsolatok, annyira számítanak a projektek is: egyre több ukrán közösséget kell megtanítanunk arra, hogy miként működnek az európai programok. Az ehhez szükséges képességek kisebb közösségek esetében nem túl fejlettek, pedig szükség van rájuk, mert ha van is elérhető kiírt pályázat, annak megfelelni már önmagában is jelentős kihívás. Eközben azonban európai városok bevehetnek ukrán városokat közös projektekbe, ahol azok megfigyelhetik, hogy miként működnek ezek. Ez önmagában már óriási segítség tud lenni. Természetesen szükség van a rövidtávú segítségre is, mert most is szinte végtelen mennyiségű támogatás kell, mivel például számos helyen az önkormányzat a hadsereg rendelkezésére bocsájtotta a saját járműveit, illetve a megszállt településeket kifosztották – nincsenek például számítógépek az intézményeikben, mivel minden elektrotechnikai eszközt elloptak. A helyszínen nem áll rendelkezésre szükséges mennyiségű erőforrás, hogy ezeket újból megvásárolják, azonban sok európai cég például az 1-2 év múlva tervezett vásárlásait időben előre hozta, hogy a régi eszközeit így Ukrajnának adhassa.

Címlapkép: Omar Marques/Anadolu Agency via Getty Images