Lengyel tankok gördültek át Ukrajna határán - Itt mégis mi történik?

Nemrégiben látott napvilágot a videó, amelyen lengyel gyártmányú PT-91-esek láthatóak, Ukrajna területén. A harckocsik átadására azután került sor, hogy január végén Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök bejelentette, a 14 darab Leopard harckocsin felül további 60 darab modernizált páncélost, ebből 30 darab PT-91-est adnak át az ukrán fegyveres erők részére.

BREAKING:The first Polish PT-91 Twardy tanks have appeared in Ukraine.Poland sent 30 such tanks in this batch.Poland has around 200 PT-91s left. All of them are likely to be sent once Poland starts receiving its ordered American Abrams and South Korean K2 tanks. pic.twitter.com/R71gv92sGX