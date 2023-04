Videó: Bevetésen az ukrán elitosztag rejtélyes katonai járműve

Korábban már beszámoltunk róla, az ukrán katonai hírszerzés magánfinanszírozás segítségével jutott hozzá az amerikai gyártmányú UH-60 „Black Hawk” katonai helikopterhez. Az Egyesült Államok ugyanis mindvégig elzárkózott a nyugati típusú forgószárnyas repülőgépek átadásától.

A GUR saját bevallása szerint a helikoptert már többször is bevetették az orosz-ukrán háborúban zajló harcokban, többek között ellenséges területen is.

Ian Pannel, az ABC News riportere is jelen volt a felvétel készítése közben. A riporternek nyilatkozó pilóta elmondása szerint,

A Black Hawk-ot vezetni a szovjet típusok után olyan, mint átülni egy Maserati sportautóba egy kamion után.

️ABC News report on the American UH-60A Blackhawk helicopter in service with the GUR of Ukraine. pic.twitter.com/vt5MhFgE5G