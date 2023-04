Megérkeztek a várva várt orosz vadászgépek, de van egy furcsa csavar 

Korábban beszámoltunk róla, Irán megállapodást kötött Oroszországgal fejlett Szu-35 típusú harci repülőgépek vásárlásáról.

Irán korábban elismerte, hogy drónokat küldött Oroszországnak, de állítása szerint a szállításokra az Ukrajna elleni offenzíva tavaly februári kezdete előtt került sor.

Moszkva mindvégig tagadta, hogy iráni drónokat használnának, holott az Ukrajna területén lezuhant példányok maradványaiból megállapították már, hogy azok egyes alkatrészei jóval a háború megkezdése után készültek.

First delivery of Su-35S from Russia arrived in Iran. The planes still have the Egyptian paint for which they were initially intended.This is nothing what the Israeli Defense Force cannot handle but it paraphrases that in the Israeli-Iran conflict Russia clearly stands on pic.twitter.com/fGpGIpZV5V