Műholdfelvételen a teljesen szétbombázott kartúmi reptér – pokoli állapotok uralkodnak a városban

A két szervezet nemzetközi szövetségének szudáni delegációvezetője azt mondta, számos szervezet és ember kérte őket, hogy evakuálják őket a városból. Hozzátette,

ha a szudáni egészségügyi ellátásban továbbra is fönnakadások lesznek, az összeomlás szélére fog kerülni.

A szombat óta tartó összecsapásokban már legalább 185-en meghaltak és 1800-an megsebesültek.

A WHO eddig három egészségügyi létesítmény elleni támadásról tud, ezekben legalább három ember vesztette életét.

A kartúmi nemzetközi reptér is heves összecsapások helyszíne volt. A közösségi médiában terjedő felvétel összesen 12 darab szétlőtt repülőgépet mutat.

Satellite image of Khartoum airport April 17, showing 12 destroyed aircraft.Also at the El Obeid airfield, which was captured by the RRF, three Su-25K attack aircraft of the government Air Force were destroyed pic.twitter.com/jUO0PwLSgd