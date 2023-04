Az asztalra csap Amerika, nagy bajban az ellenszegülő államok

Továbbra is nyugati technológiai termékek kerülnek orosz rakétákba, ami megkérdőjelezi a szankciók hatékonyságát, miután kiderült, az Amerikai Egyesült Államok importőrei továbbértékesítik az alkatrészeket Oroszország irányába. Bár az orosz import így is jelentősen visszaesett, az Európai Unió és az Egyesült Államok további szigorításokat tervez bevezetni a renitens országokkal szemben – írta meg a The New York Times