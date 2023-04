Bevetik az oroszok egyik legpusztítóbb fegyverét az ukránok?

A Twitteren megjelent felvételen egy trófeaként zsákmányolt orosz TOSz-1 nehéz lángszóró / termobárikus rakéta-sorozatvető látható. A rendszer – a videó leírása szerint – valahol a front keleti részén bukkant fel.

The armed forces of use captured RuZZian TOS-1. These systems are used for firing 220-mm unguided missiles. We thank you! #Ukraine