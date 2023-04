Ennek nem fognak örülni Moszkvában: ritka orosz fegyver került az ukránok kezére

Az ukrán hadsereg elfogott egy sértetlennek tűnő orosz Kamaz-63968 Typhoon-K MRAP harcjárművet – áll a közösségi médiában feltöltött videó leírásában. A harcjármű gyártási költsége darabonként elérheti a 1,5 millió dollárt is.

The Ukrainian army captured a KamAZ-63968 Typhoon-K which appears to be unscathed. Several of those vehicles, which cost 1.5 million USD per piece, have been captured, in various conditions. Losing one in this almost mint condition is even for Russian measures extraordinary. pic.twitter.com/eGBTW3sgsK