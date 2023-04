Nem elég a háború, újabb csapás sújtja Ukrajnát

A Sztrana.ua internetes oldal beszámolója szerint a legtöbb érintett háztartás (474) Csernyihiv régióban van. Súlyos a helyzet a Cserkaszi, a Dnyipropetrovszki, a Kijevi, a Kirovohradi és a Poltavai területen. A víz 9138 hektár mezőgazdasági területet öntött el, 30 településsel megszakadt a közlekedési kapcsolat. Naponta 228 embert mentenek ki, a mentések kezdete óta 1799 embert evakuáltak.

Az áradások várhatóan április 22-én tetőznek.

A kijevi katonai közigazgatás mindazonáltal arról biztosította a lakosságot, hogy az árvíz nem jelent veszélyt a főváros ipari létesítményeire és lakónegyedeire. A körzetben ugyanakkor több üdülőhelyet és kiskertet elöntött az ár.

A Sztrana cikke szerint

az idei tavaszi áradások a legnagyobbak közé tartoznak az elmúlt évtizedekben.

A mentők videófelvételt közöltek a Csernyihiv környéki elárasztott településekről. Korábban az interneten felvételek jelentek meg arról, hogy Kijevben, a Truhanov-szigeten a víz elöntötte a vidámparkot, a helybeliek pedig tutajokon közlekednek.

