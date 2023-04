Ősrégi vasak bukkantak fel Ukrajnában, alaposan kipofozták őket

A Twitterre feltöltött felvétel szerint újból előkerültek a szlovénok által adományozott M-55S páncélosok, amelyhez még a tavalyi év során jutottak az ukrán fegyveres erők kezére. A szlovén harckocsik az egykori szovjet gyártású T-55-ös harckocsik modernizált változatai, amelyeket egy teljes körű felújítás után, M-55S típusjelzés alatt adtak át Kijevnek.

American Bradley infantry fighting vehicles along with Slovenian M-55S tanks somewhere at a training ground in Ukraine https://t.co/uYdGdoSZ6H