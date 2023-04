Felvételek érkeztek: kétéltű támadásra készülhet Ukrajna? 

Hollandia korábban vállalta ukrán katonák kiképzését, illetve nemrégiben bejelentette, Dániával közösen 14 darab Leopard 2-es páncélos megvételét, feljavítását és elküldését tervezik Ukrajna számára.

A most, a Holland Királyi Haditengerészet által közzétett videón az ukrán katonák a gyakorlótéren a Bandvagn BvS 10 páncélozott lánctalpas terepjárók vezetésére és üzemeltetésére kapnak képzést, valamint elsajátítják ezen járművek harctéri használatának taktikáját is.

A Bandvagn BvS 10 lánctalpas, páncélozott, teljesen kétéltű katonai harcjármű, amelyet arra terveztek, hogy sarkvidéki, sivatagi vagy dzsungel körülmények között is bevethető legyen. A jármű tetején egy darab forgatható torony található, amely felszerelhető egy 7,62 milliméteres vagy 12,7 milliméteres géppuskával vagy egy 40 milliméteres automata gránátvetővel.

Nem sokkal korábban, április elején derült ki, hogy Hollandia leszállította a korábban beígért kétéltű jármű 28 példányát Ukrajnának.

