Lángokban a legendás orosz tankgyár, az orosz ipar egyik legfontosabb beszállítója

A Twitterre került fel több felvétel arról, hogy a Szentpéterváron található, többszöri Lenin-renddel kitüntetett, 1789-ben alapított Kirov üzem lángokban áll, a komplexumból hatalmas mérgező füstfelhő tör a levegőbe. A füst színe erősen hasonlít ahhoz, ami a salétromsav égésekor keletkezik, amely egy rendkívül mérgező vegyület.

The Leningrad Kirov Plant (a major Russian mechanical engineering and agricultural machinery manufacturing plant) is on fire. The color of the smoke is similar to that of a nitric acid fire which is highly toxic. #OSINT