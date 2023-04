Új funkció válik ingyenessé az egyik legnépszerűbb alkalmazásban

A Snap, a Snapchat mögött álló vállalat bejelentette, hogy My AI chatbotja ezentúl minden felhasználó számára elérhető az alkalmazáson belül. Az AI ChatGPT által működtetett funkció korábban csak a Snapchat+ előfizetők számára volt elérhető.

A CNN cikkében arról számol be, hogy az elnevezhető, személyre szabható chatbot nem csak kérdésekre válaszol, vagy különböző terveket készít a felhasználóknak, de arra is képes, hogy másodpercek alatt haikut írjon.

A lépés több mint egy hónappal azután történt, hogy a ChatGPT létrehozója, az OpenAI megnyitotta a chatbotjához való hozzáférést harmadik fél számára is. A CNN emlékeztet, hogy a Snap a népszerű chatbot saját alkalmazáson belüli alkalmazásával az első cégek közé tartozott. A ChatGPT funkcióinak hozzáadása azonban kockázatokkal is járhat. Az eszköz, amelyet hatalmas online adatbázisokon képeznek ki, pontatlan információkat is terjeszthet. Ezzel kapcsolatban a Snap megjegyezte, hogy

Mesterséges intelligenciánk messze nem tökéletes, de sokat fejlődött.

A techvállalat hozzátette, hogy olyan változtatásokat hajtott végre, amelyek segítik megvédeni a felhasználókat a nem megfelelő, esetleg káros válaszoktól.

