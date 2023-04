Új videóval próbálja a Kreml a frontra csábítani az orosz férfiakat

A videóban egy biztonsági őr, egy fitneszedző és egy taxis szerepel, akiknek „férfiasabb” karrierlehetőséget kínál fel az orosz haderő.

Tényleg ilyen védő akarsz lenni? Tényleg itt van a valódi erőd? Tényleg ezt az utat akarod járni?”

– veti fel a kérdéseket az orosz védelmi minisztérium a férfiaknak.

„Férfi vagy, légy férfi!” – zárja a gondolatsort a videó, majd az emberek orosz katonai felszerelésben, a háborús „Z” felvarróval jelennek meg.

This new recruitment video from the Russian Defence Ministry is something else pic.twitter.com/2Txt67jI2Q