Totális kommunikációs zűrzavar alakult ki Ukrajna NATO-csatlakozásáról

Miközben a NATO tagállamai üléseznek a németországi Ramstein légibázison, igencsak furcsa kommunikációnak lehetünk szemtanúi a NATO vezetőinek részéről Ukrajna sorsát illetően. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár, aki a napokban Kijevben járt, egyértelműen kijelentette: minden NATO-tag szeretné a szövetségben látni az orosz ostrom alatt álló országot, a magyar miniszterelnök kommunikációja viszont nem éppen erre enged következtetni.

Minden NATO szövetséges beleegyezett abba, hogy Ukrajna előbb-utóbb a szövetség tagja legyen”

– jelentette ki Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára ma a katonai szövetség ramsteini találkozóján.

Hozzátette: jelenleg a fókusz azon van, hogy a szövetség minden támogatást megadjon Ukrajnának, hogy győzelmet arasson Oroszország felett, utalva arra, hogy valószínűleg továbbra sem veszik fel az országot a NATO-ba, amíg háborúban állnak Oroszországgal.

Mint ismert: a NATO alapszabályai nem engedik, hogy háborús konfliktusban álló ország része legyen a szövetségnek, a 2014-ben kezdődött hibrid háború Oroszországgal eddig is komoly akadálya volt annak, hogy Ukrajna NATO-taggá váljon.

Emellett van egy komoly gyakorlati oka is annak, hogy Ukrajna egyelőre nem lehet NATO-tag: az ország felvétele azt is jelentené, hogy a szövetség közvetlenül is háborúba kerülne Oroszországgal, melyet a NATO vezetői továbbra is el akarnak kerülni.

Szintén érdekes, hogy a NATO meghívta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a július 11-12-én, a litvániai Vilniusban megrendezésre kerülő éves NATO-csúcsra. Zelenszkij elnök a tavalyi, Madridban megrendezett NATO-csúcson csak digitálisan vett részt.

Ezek a jelzések talán az eddigi legerősebb utalások arra, hogy sokéves mismásolás után már a NATO vezetői is úgy gondolják, Ukrajnának a katonai szövetségben van helye.

Maga Zelenszkij elnök reméli, hogy júliusban nem csupán verbálisan, hanem hivatalosan is meghívja a NATO tagjai közé Ukrajnát:

Nincs már egyetlen objektív gátja sem annak a politikai döntésnek, mely szerint meg kell hívni Ukrajnát a szövetségbe, miközben a NATO-országok lakossága és az ukránok többsége is támogatja Ukrajna NATO-belépését”

– mondta tegnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, miután a NATO főtitkára személyesen látogatta meg Kijevben.

Ez azért fontos, mert a NATO formális invitációja szükséges ahhoz, hogy egy ország NATO-taggá váljon, Jens Stoltenberg bár de facto meghívta Ukrajnát a szövetségbe, kijelentéseinek jogi következménye nincs.

Nem mellesleg érdemes megjegyezni: Stoltenberg kijelentése aligha lehetett elszólás, hiszen Boris Pistorius német védelmi miniszter pár órája szintén azt mondta, hogy minden NATO-tag egyetért abban, hogy Ukrajnának csatlakoznia kell a szövetséghez.

Mindez azért érdekes és releváns, mert egy ország csak akkor lehet NATO-tag, ha a katonai szövetség minden tagja hivatalosan is jóváhagyja adott ország csatlakozási folyamatát. Mint ismert: Svédország és Finnország NATO-tagsága azért csúszott több hónapot, mert Magyarország és Törökország különféle politikai nézeteltérésekre hivatkozva nem engedte be a két skandináv országot a szövetségbe – Finnország végül április 4-én csatlakozott a NATO-hoz, Svédország viszont még mindig nem tudott belépni a török és magyar jogalkotók miatt.

Tehát Ukrajna is csak akkor lehet NATO-tag, ha a szövetség minden egyes tagja jóváhagyja az ország csatlakozási kérelmét, melyet nem mellesleg Kijev hivatalosan is beadott tavaly szeptemberben.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök viszont meglepetten reagált Stoltenberg szavaira: Twitteren megosztott egy Politico-cikket, amely az Ukrajna NATO-tagsága melletti elköteleződésről szólt, rövid, egyszavas kommentárral:

Micsoda?!”

– írta meghökkenve a magyar kormányfő.

Ezek alapján tehát nagyon úgy tűnik, hogy közel sem olyan betonstabil és egyöntetű a NATO elköteleződése Ukrajna tagsága iránt, mint arra Stoltenberg mai beszédében utalt.

Nem tudni, hogy Stoltenberg honnan vette azt, hogy minden állam sziklaszilárdan Ukrajna tagsága mellett áll: elképzelhető, hogy a ramsteini megbeszélésen ma valóban elhangzott ilyen kijelentés, ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy Ukrajna NATO-taggá válásával kapcsolatosan a szövetség első embere továbbra sem fogalmazott meg időkeretet.

Minden erős elköteleződéssel kapcsolatos kommunikáció ellenére tehát továbbra is az a legvalószínűbb, hogy szó sem lehet Ukrajna NATO-tagságáról, amíg le nem zárul az Oroszországgal viselt háború, a konkrét egyeztetések az ország szövetséghez való csatlakozásáról pedig alighanem attól függenek majd, hogy milyen eredménnyel zárul majd a katonai konfliktus.

A mostani, korábbinál erősebb kommunikáció Ukrajna NATO-tagságát illetően alighanem pusztán azzal a céllal történik, hogy Ukrajna katonáit motiválják az oroszok elleni harcra, de nagyon valószínű, hogy a háború végéig Ukrajna sem NATO-, sem EU-tag nem lesz, ezután pedig további, hosszas politikai huzavona következik majd a tagállamok részéről a végső döntést illetően.

Címlapkép: Roman Pilipey/Getty Images