Videón a csúnya baki: itt valaki nagyot hibázott, az orosz csodafegyver látta kárát

Az alábbi videón állítólag egy orosz Sz-400-as mobil légvédelmi rakétarendszer járműve látható, miután "árokba hajtottak" vele az útról, a Moszkvától nagyjából 190 km-re délre fekvő Tula városa közelében - írta a BBC orosz sajtót figyelő tudósítója, Francis Scarr tweetje mellé a Sky News.

Someones going to get it in the neck for thisRussian media report that this S-400 air defence vehicle was driven off the road into a ditch near Tula today pic.twitter.com/UHFRla4TDg