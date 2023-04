Videó: közelednek a Leopardok a frontvonalhoz, de van egy hatalmas probléma

Ukrajnában felbukkanó Leopard 2A4 harckocsikról közölt videót Anton Gerascsenko ukrán belügyminisztériumi tanácsadó. A felvételen jól látható az, amelyre korábban a brit hírszerzés is felhívta a figyelmet: az időjárás egyelőre nem kedvez a lánctalpasoknak.

Leopard2 A4 harckocsik és M113 páncélozott személyszállító járművek valahol Ukrajnában.



Hála a szövetségeseinknek!



Dicsőség a hőseinknek!

- írta a Twitteren egy videó mellé Anton Gerascsenko.

Leopard2 A4 tanks and M113 armored personnel carriers somewhere in Ukraine.Thankful to our Allies!Glory to our Heroes! pic.twitter.com/gKL3L8bUXm — Anton (Gerashchenko) April 22, 2023

A videón jól látható, hogy egyáltalán nem optimálisak az időjárási körülmények a harckocsik számára Ukrajnában.

Tegnapi ukrajnai háborús jelentését a brit védelmi minisztérium éppen a frontvonalon tapasztalható időjárási körülményekről értekezett, és a következő információkat tartalmazta:

A saras időjárás valószínűleg lelassítja a támadóműveleteket orosz és ukrán oldalon egyaránt.

Az orosz hírportálok valószínűleg túlozva írnak az ukrán műveletek lassulásáról, annak érdekében, hogy megnöveljék a harcoló alakulatok morálját a várható ukrán offenzíva kezdete előtt.

Az időjárás valószínűleg javulni fog a következő hetekben, a szárazföldi manőverekre nagyobb veszélyt jelentenek majd a harctérre telepített aknák.

A saras időjárás nem most okoz először gondot a harcoló feleknek a háborúban, és a korábban itt harcolóknak is sokszor meggyűlt vele a baja. A tavaszi olvadás – melyre az ukrán nyelvben külön szó is van: raszputyica – a múltban is súlyos nehézségeket okozott az ukrajnai és nyugatorosz fronton harcoló hadseregeknek (például a náci Németországnak a II. világháborúban). A február végi állapotok kapcsán már megírtuk, hogy ilyenkor az utak folyóvá, a mezők áthatolhatatlan mocsárrá változnak, és hatalmas sárban még a lánctalpas járművek sem tudnak mozogni.

