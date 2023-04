Ez lenne az ukrán ellentámadás? Váratlan helyen törtek előre a csapatok

A bloggerek által megosztott geolokációs felvételek és szöveges jelentés alapján az ukrán erők április 22-től állásokat hoztak létre a folyó keleti partján, bár azt az Intstitute for the Study of War nevű amerikai kutatóintézet sem tudta megállapítani, milyen mértékben.

Russian milbloggers have provided enough geolocated footage and textual reports to confirm that Ukrainian forces have established positions in east (left) bank Oblast as of April 22 though not at what scale or with what intentions.Our latest: #Kherson