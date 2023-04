Kétségbeejtő a helyzet Szudánban, menekítik az embereket

Kanada átmenetileg felfüggeszti diplomáciai tevékenységét Szudánban, a félkatonai egységek és a hadsereg között több mint egy hete dúló összecsapások miatt számos ország menekíti ki állampolgárait a kelet-afrikai országból.

"A szudáni helyzet gyorsan romlott, lehetetlenné téve személyzetünk kartúmi biztonságának a szavatolását. A diplomaták az országon kívül, biztonságos helyről dolgoznak" - írta a Twitteren Mélanie Jolie kanadai külügyminiszter vasárnap.

Az olasz külügyminiszter a védelmi tárca közreműködésével vasárnap műveletet indított a Szudánban rekedt olasz és svájci állampolgárok, valamint az Apostoli Szentszék nagykövetségének tagjai - összesen mintegy 200 ember - kimenekítésére. Antonio Tajani külügyminiszter a Rai3 közszolgálati csatornán elmondta, hogy 140 olasz állampolgárral vették fel a kapcsolatot, és "minden lehetőt megtesznek a biztonságuk szavatolása érdekében". Guido Crosetto védelmi miniszter közölte, hogy a légierő két C-130 repülőgépe már felszállt Dzsibutiból Kartúm felé az olasz hadsereg és a csendőrség különleges egységeinek tagjaival.

Görögország a hadsereg különleges egységeit és repülőgépet küld Egyiptomba állampolgárai kimenekítésére - közölte az állami televízióban Níkosz Déndiasz görög külügyminiszter. Mintegy 150 görög állampolgár közölte, hogy el akarja hagyni az afrikai országot.

Svédország mintegy százöven katonát küldött Szudánba a svéd diplomaták és állampolgárok kimenekítésére a parlament sürgősségi hozzájárulásával, amely szükség esetén erő alkalmazására is felhatalmazta őket - jelentette be vasárnap a védelmi minisztérium. A svéd hadsereg katonailag felvonult a térségben - közölte Pal Jonson védelmi miniszter kabinetje. A parlament legfeljebb 400 fős kontingens mozgósítását engedélyezte erre a célra.

Oroszország kartúmi nagykövete az orosz állami médiának azt mondta, hogy a kis híján 300, Szudánban tartózkodó orosz állampolgár közül 140 kíván elutazni. Készülnek az evakuálási tervek, de a harcok miatt egyelőre lehetetlen őket megvalósítani - közölte a nagykövet. Hozzátette, hogy tizenöt ember, közöttük egy nő és egy gyermek egy kartúmi orosz ortodox templomban rekedt, amely közelében összecsapások folynak.

A török külügyminisztérium vasárnap közölte, hogy Ankara megkezdte 140 állampolgára kimenekítését Szudánból. A török állampolgárokat Etiópián keresztül szállítják Törökországba.

Egyiptom felszólította a Kartúmon kívül tartózkodó állampolgárait, hogy utazzanak Port Szudánba és Vádi Halfába az evakuáláshoz, a Kartúmban lévőket pedig, hogy zárkózzanak be otthonukba, amíg nem javul a helyzet. Mintegy tízezer egyiptomi állampolgár tartózkodik Szudánban.

Az indiai kormány két repülőgépet küldött Dzsiddába és egy hadihajót Port Szudánba az indiai állampolgárok kimenekítésére - közölte a külügyminisztérium vasárnap. A tárca szerint a szudáni légtér továbbra is zárva tart a külföldi gépek előtt, a szárazföldi műveletek is kockázatosak és logisztikai kihívást jelentenek. Mindazonáltal indiai médiaértesülés szerint több indiai is volt a szombaton Szaúd-Arábia által 91 szaúdi állampolgár mellett kimenekített 66 különböző állampolgár között.

Szudánban második hetébe lépett az országot a 2021. évi katonai hatalomátvételt ténylegesen vezető Abdel-Fattáh Burháni tábornok vezette hadsereg, valamin ellenlábasának és egykori helyettesének, Mohamed Hamdan Daglo tábornoknak az irányítása alatt álló félkatonai Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) közötti véres erőszak. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nem végleges adatai szerint a halálos áldozatok száma meghaladta a 420-at, a sebesülteké pedig a 3700-at. A harcokban egy iraki állampolgár meghalt, egy egyiptomi nagykövetségi alkalmazott pedig megsebesült. Tízezrek menekültek el más szudáni tartományokba, valamint Csádba és Egyiptomba.

Ferenc pápa vasárnapi Szent Péter téri imájában párbeszédre szólította fel a Szudánban egymással szemben álló erőket.

Sajnos, a helyzet továbbra is súlyos Szudánban, ezért megismétlem a felhívásomat: a lehető leggyorsabban érjen véget az erőszak és térjenek vissza a párbeszéd útjára

- mondta az egyházfő.

Címlapkép: Getty Images