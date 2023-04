Pár napja Putyin járt ott, ahol az ukrán katonai művelet elindult most

Új állásokat alakítottak ki az ukrán védelmi erők az oroszok által megszállt Herszon várostól keletre. Szakértők szerint az ukrán csapatok stabil utánpótlási vonalakat hoztak létre ezekhez az állásokhoz. Ezt egyelőre nehéz megerősíteni, azonban videókon már látszódnak a folyóparton felvett új állások.

BREAKING:Ukraine has released a video of its amphibious landing on the left bank of the Dnipro river, establishing the first bridgehead east of Kherson.It was recorded on April 18th. pic.twitter.com/E7nMp2Pl6f