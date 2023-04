Nem várt helyről segítik Ukrajnát, de jár vele egy hatalmas probléma

A közösségi médiában megjelent fényképen egy olyan, Ukrajnában harcoló 9K33M3 Osza légvédelmi rendszer látható, amely már narancssárga színű rakétákat használ. A rakéták álcafestése arra utal, hogy egykori jordániai készletekből származhatnak.

: The serious deficit in missile stocks for Ukrainian legacy Soviet air defense systems are covered in all possible ways; one such example are these orange-toned missiles for the 9K33M3 Osa-AKM. These missiles are apparently from Jordanian stocks. #Ukraine