Leleplező fotók: van egy orosz fegyver, amely tényleg komoly gondot okoz már az ukránoknak

Az orosz-ukrán háborúban fontos szerepet játszik a tüzérség, a várva várt ukrán tavaszi hadjáratban is alighanem kiemelt szerep jut majd az indirekt tűztámogatásnak. Van egy orosz fegyver azonban, amely kifejezetten magas veszteségeket okoz az ukrán tüzérség technikai eszközkészletében: ez az orosz ZALA Lancet kamikaze dróncsalád. A drónok ellen eddig többé-kevésbé hatékony megoldásnak bizonyult egy nagyon egyszerű megoldás: a tüzérségi fegyverek fölé kifeszített háló; úgy néz ki, az ukrán haderő most széles körben "rendszeresítette" ezt a megoldást tarackjainak védelmében. Ez persze újabb kihívások elé állítja az ukrán logisztikát és persze közel sem tökéletes.

Gőzerővel készülnek az ukránok a tavaszi ellentámadásra, a különféle harcjárművek mellett folyamatosan jönnek a fotók a tüzérségi eszközökről is. Ezek alapján nagyon úgy tűnik, az ukrán haderő széles körben használni kezdte a tüzérségi eszközök fölé kifeszített dróthálót, mind védekezési mechanizmus az orosz dróntámadások ellen.

A fotók alapján az ukránok elsősorban vontatott lövegeket védenek ezzel a mechanizmussal, ráadásul a védőháló egyszerre képes álcahálóként is funkcionálni.

This might be the most effective Ukrainian cope cage. Its located in a tall tree forest which would stop Lancet attacks unless it was a near-vertical strike. The downside is that it would be hard to fire this with all the trees blocking the horizon pic.twitter.com/ShwVJSZAvA — LogKa (@LogKa11) April 22, 2023

Persze nem kizárólag a vontatott tüzérséget védik ezzel az eszközzel: például ez a német Panzerhaubitze 2000-es önjáró tarack is kapott maga fölé dróthálót.

️German 155-mm howitzer PzH-2000 of the 43rd separate artillery brigade of the Armed Forces of Ukraine under a net against Russian kamikaze drones. pic.twitter.com/HcCBOhR1HA — Ukrainian (Front) April 22, 2023

Korábban a harcjárművek fölé feszített drótháló már hatékonynak bizonyult az orosz ZALA Lancet drónok ellen – erre akkor jöttek rá az ukránok, amikor tavaly egy ilyen drón fennakadt egy harckocsi fölé kifeszített álcahálón. A drótrács csak fokozza az ellenintézkedés hatékonyságát.

Two Russian kamikaze drones (possibly Lancet) tried to attack Ukrainian tanks but got stuck in a camouflage net and in trees pic.twitter.com/07smS6HB8i — Special (Kherson) December 23, 2022

A ZALA Lancet drónok nagyon komoly veszteségeket okoznak az ukrán haderő technikai eszközkészletében; rendszeresen, gyakorlatilag napi szinten kerülnek fel az internetre olyan felvételek, melyeken az látható, hogy a dróncsalád tagjai ukrán technikai eszközöket semmisítenek meg.

Könnyen elképzelhető, hogy ezen a ponton már messze meghaladta a sikeres Lancet dróntalálatok száma a "legendás" Bayraktar TB2-es "halállistáját."

Egyes források szerint az ukrán tüzérségi veszteségek közel felét - egész pontosan 45%-át, ezek az orosz kamikaze-drónok okozzák, így mindenképpen indokolt gondolkodni a lehetséges elhárítási mechanizmusokon.

Strike by Russian Lancet-series kamikaze drone against Ukrainian radar.. Looks like it's was conter-battery AN/TPQ-37 radar. pic.twitter.com/Z1RJusEBwy — Yuri (Lyamin) April 20, 2023

A tüzérségi eszközök fölé kifeszített drótháló természetesen nem jelent tökéletes védelmet, hiszen simán lehet, hogy a Lancet egyszerűen berepül alá.

A Lancet drónokat ugyanis általában más típusú felderítődrónokkal együtt használják az oroszok - így tehát készülni tudnak az orosz kezelők a drótháló megfelelő manőverekkel való kikerülésére.

Lancet drone strikes another M777 artillery that was under a cope cage pic.twitter.com/elXg78KimJ — LogKa (@LogKa11) April 23, 2023

Emellett gondolni kell arra is, hogy a dróthálók mozgatása plusz logisztikai erőfeszítéseket igényel, hiszen ezeket felállítani, kifeszíteni is időbe telik, ezt az időt pedig hozzá kell adni ahhoz az időhöz, amíg tűzkész állapotba hozzuk a löveget.

Vagyis, a dróthálózás az önjáró tarackok legnagyobb fegyvertényét veszi el: a gyorsaságot - a vontatott tarackokhoz képest viszonylag minimális időt, ami eltelik a mozgatás, a lövések leadása és a pozíció váltás közt. Az eleve körülményesebb vontatott tarackok kihelyezését pedig még tovább nyújtja.

Mindazonáltal a dróthálózás eddig sokkal hatékonyabb eszköznek bizonyult, mintha enélkül mennek harcba az ukránok, így arról is megy az ötletelés, hogy lehetne ezeket a védelmi rendszereket az önjáró eszközökre föltenni anélkül, hogy külön bíbelődni kellene a felállításukkal.

Ennek az ukrán Gvozgyikának a kezelői például már kísérleteznek a lehetséges megoldásokkal:

A Lancet dróncsalád képességeiről és arról, hogy miért ilyen hatékony, itt írtunk:

