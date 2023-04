Megszólalt az orosz külügyminiszter az ukrán gabonegyezményről

Oroszország látja António Guterres ENSZ-főtitkár igyekezetét a fekete-tengeri gabonaszállítási megállapodás meghosszabbítása érdekében, eredményt azonban gyakorlatilag semmit, ami az orosz mezőgazdasági termékek exportját illeti - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter az ENSZ Biztonsági Tanács (BT) soros orosz elnöksége keretében tett New York-i látogatása alkalmából kedden tartott sajtótájékoztatóján.

"Ami az egyezség ránk eső részét illeti, úgy igen, látjuk a főtitkár és kollégái igyekezetét, de eredmények gyakorlatilag nincsenek. Hacsak nem vesszük eredménynek azt a felpezsdült reményt, hogy a nélkülözhetetlen áruk világpiacokra történő rendes szállítása helyett, kézi vezérléssel minden egyes alkalommal kérlelni kell az amerikai és európai kikötőket, bankokat, biztosítókat és más szervezeteket, hogy szíveskedjenek jóindulatukat kinyilvánítani" - nehezményezte Lavrov.

Kifogásolta azt is, hogy az orosz mezőgazdasági export túlnyomó részét lebonyolító Rosszelhozbank továbbra is ki van zárva a SWIFT nemzetközi fizetési hálózatból, "és senki sem szándékozik visszacsatlakoztatni oda". Beszélt arról is, hogy Guterres hétfőn este ismertetett, gabonaszállítási megállapodással kapcsolatos üzenetét Vlagyimir Putyin orosz elnöknek még át kell adnia.

Az ukrajnai konfliktus kapcsán az orosz diplomácia vezetője arról beszélt, hogy Moszkva egyik célja, hogy megvédje az ottani orosz kultúra képviselőit, ideértve az ortodox hívőket is a hátrányos megkülönböztetéstől, üldöztetéstől, illetve megsemmisüléstől.

Mindemellett skizofrén gondolkodásmódnak nevezte azokat a nyugati nyilatkozatokat, miszerint a tárgyalások Moszkva és Kijev között csak egy ukrán offenzíva nyomán lehetségesek.

"Mi azt akarjuk, hogy Ukrajna területéről ne érjenek biztonsági fenyegetések, amelyek hosszú-hosszú évek során gyűltek ott, különösen a 2014. februári államcsínyt követően" - emelte ki az orosz külügyminiszter.

Az orosz-amerikai fogolycserékre kitérve Lavrov felidézte, hogy Putyin és Joe Biden amerikai elnök 2021 júniusában genfi találkozójuk alkalmával egy külön csatorna létrehozásáról állapodtak meg az ilyen jellegű kérdések megvitatására. Hozzátette, hogy jelenleg mintegy hatvan orosz állampolgár raboskodik amerikai börtönökben, többségük "kétes vádak alapján".

Evan Gershkovich, a The Wall Street Journal kémkedés vádjával március 29-én, Jekatyerinburgban őrizetbe vett újságírója ügyét firtató újságírói kérdésekre Lavrov azzal felelt, hogy nem vesz részt semmilyen, lehetséges fogolycserékről szóló tárgyalásokban.

