Sikerrel járt az orosz csendes-óceáni flotta tengeralattjárója, kilőtte a kijelölt célpontot

Az Interfax jelentése szerint két dízel-elektromos tengeralattjáró gyakorlatot hajtott végre a Japán-tengeren. A gyakorlat során az orosz tengeralattjárók feladata egy ellenséges búvárnaszád felkutatása és megsemmisítése volt.

A tengeralattjárók egy "kiképző-torpedót" használtak a célpont megtámadásához

- írta meg az Interfax. A jelentés szerint a torpedó segítségével elsüllyesztettek egy látszólagos objektumot.

A gyakorlatokon fejlesztett Kilo-osztályú (Project 636 Varshavyanka) tengeralattjárók vettek részt. A Szovjetunióban kifejlesztett típus a legutóbbi korszerűsítését a 2010-es évek elején végezték el, a legújabb búvárnaszádok négy Kalibr cirkálórakéta hordozására képesek.

Az orosz csendes-óceáni flotta tengeralattjáró-elhárító gyakorlatai közel egy hete tartanak a Japán-tengeren, a hadgyakorlatokon a tengeralattjárók mellett felszíni hajók is részt vesznek.

