A hadsereggel tartaná meg hatalmát a NATO egyik legbefolyásosabb vezetője, de van pár kellemetlen probléma

Törökországban már kevesebb, mint három hét van hátra a választásokig, és a hajrában az ellenzék jelöltjével fej fej mellett haladó Erdoğannak mindent be kell vetni, hogy megtarthassa győzelmi reményeit. A folyamatosan romló gazdasági helyzet, és a nem kifejezetten jól kezelt földrengés után igazi jokert készül kihúzni az ingujjából a rutinos török elnök; ezúttal a hadsereget hívja segítségül, bár nem úgy, mint azt sokan elsőre gondolnák. Az elmúlt évtizedekben a török hadseregben komoly haderőfejlesztés indult be, amelynek következtében nemcsak a már több országban bevetett török drónok gyártása indult meg, hanem most átadták a török hadsereg legújabb tankjainak a mintapéldányait és a legnagyobb hadihajóját is. Mindkettőhöz nagy reményeket fűz Erdoğan, azonban számos probléma van a grandiózus projektekkel, amelyekről igyekeznek nem beszélni.

Törökországban folytatódik a választási kampány, amelyben a most regnáló rendszer a kifejezetten rossz gazdasági helyzet közepette egy új kampánytémától várja a sikerét. A remélt "csodafegyver" nem más, mint az elmúlt években a csatatereken egyre több országban megjelentő török hadsereg és a török gyártású katonai eszközök. Ennek keretében Recep Tayyip Erdoğan török elnök április 10-én, Isztambulban átadta Törökország első kétjáratú támadóhajóját, a TCG Anadolut.

A török Bayraktar TB3 és Kızılelma drónok, valamint a Hürjet könnyű katonai repülőgépek is felszállhatnak majd a hajóról

- mondta Erdoğan az átadón. A török elnök szerint az új hajó lehetővé teszi majd Törökország számára, hogy "szükség esetén katonai és humanitárius műveleteket hajtson végre a világ minden részén".

A hivatalos török narratíva szerint az isztambuli Sedef hajógyárban épült TCG Anadolu a világ első pilóta nélküli harci repülőgép-hordozója (UCAV), amely helikopterek, katonai drónok, valamint akár 94 szárazföldi jármű, köztük 13 harckocsi, és négy gépesített, két partraszállító légpárnás (LCAC) és két partraszállító hajó (LCVP) befogadására alkalmas.

Bayraktar Kızılelma drón a TCG Anadolu fedélzetén, 2023, Isztambul. Forrás: Ata Barış / Wikimedia Commons

Két hétre rá átadták a török fegyveres erőknek tesztelésre az új Altay harckocsikat is. Az ünnepségén Erdoğan ekkor kiemelte, hogy

a védelmi iparban a külföldi függőséget 80% környékéről mintegy 20%-ra csökkentettük 20 év alatt, és eközben a védelmi projektek száma, amely 2002-ben mindössze 62 volt, mára meghaladta a 750-et.

Erdoğan azt is hozzátette, hogy míg 2002-ben Törökország védelmi projektekre fordított teljes költségvetése 5,5 milliárd dollár volt, addig a pályáztatás alatt álló projektekkel együtt mára elérte a 75 milliárd dolláros projektvolument.

A projektek kapcsán azonban számos olyan probléma is van, melyet nem emelnek ki a török állami hírforrások. A TCG Anadoluról tudni kell, hogy ugyanolyan kialakítású, mint a spanyol haditengerészet által használt Juan Carlos kétjáratú támadóhajó, mivel annak a terveit használták hozzá.

TCG Anadolu az isztambuli Sarayburnu kikötőjében kiállítva 2023 áprilisában. Forrás: Ata Barış / Wikimedia Commons.

Türker Ertürk nyugalmazott admirális arra hívta fel egy nagy port kavart Twitter-üzenetében a figyelmet, hogy a Juan Carlos a meghajtórendszerével komoly probléma van, ami túlzott rezgést, és meghibásodást okoz a hajó egyéb eszközeiben.

Ertürk hangsúlyozta, hogy a probléma észlelése után a spanyolok most éppen kezdeti 30 millió euró költség mellett cserélik ki ezt a meghajtórendszert. A nyugalmazott admirális szerint

a TCG Anadolu-t építő Sedef Hajógyár és a spanyol Navantia konzorciumnak közösen kell megoldaniuk ezt a problémát és le kell szállítaniuk a hajót úgy, ahogyan azt a Juan Carlos esetében is tették. A kormány ezzel szemben ellenséget csinált belőlem, az általa irányított pártos sajtóval és trollokkal támadott, és a helyi és a spanyol partnerét védte azzal, hogy a hajót azonnal leszállíttatta, és a választási kampányban próbálja felhasználni.

TCG Anadolu a Sedef hajógyárban 2022 szeptemberében. Forrás:Tolga Özbek / Wikimedia Commons

Azzal zárja a gondolatait a nyugalmazott admirális, hogy míg

Spanyolországban, amely egy demokratikus ország, ezt a kérdést széles körben megírták és megvitatták, nálunk a kormány cenzúrát rendel el.

Ezen gondolatai után meghívták egy tévéműsorba is, ahol a fentebbi meglátásai közül többet is részletesen ki tudott fejteni. Először azt hangsúlyozta, hogy 2006-ban még ő volt a felelős a projektért, az általa felügyelt csoport döntött arról, hogy pontosan milyen feladatok ellátására képes hajóra lenne szükség. Ők akkoriban azt szerették volna, hogy tényleg saját, azaz török fejlesztésű ás tervezésű hajójuk legyen. Eleinte így is haladt a történet, mivel az első közbeszerzést még ez alapján nyerték meg és az volt a legolcsóbb ajánlat is.

A kormány azonban állítása szerint nem érezte elég közelinek magához a győztes konzorciumot, így törölte a projektet.

Arra is felhívta a figyelmet Ertürk, hogy ugyanez történt az Altay tank-projekt kapcsán is. Utóbbi esetében már megvolt a prototípus és közeledett a sorozatgyártás is, majd miután azt a projektet is elvették, a mai nap sincsen még sorozatgyártásban a tank.

Török Altay tank 2019-ben, az IDEF keretében kiállítva Isztambulban. Forrás: Wikimedia Commons.

Jellemző a kialakult helyzetre szerinte, hogy a TCG Anadolut eleinte repülőgép hordozónak nevezték, majd a világ első pilóta nélküli harci repülőgép-hordozójának, de ilyen kategória a nyugalmazott admirális szerint nem létezik, mert ezek a drónok megközelítőleg 24 órán át a levegőben tudnak maradni, így nincsen szükségük egy ilyen indulóplatformra. Még ha Líbiában is kéne bevetni ezeket, 3,5 óra alatt az országban vannak és így is több mint 10 órát tudnak az ország légterében bevetésen tartózkodni.

A törökök azonban az F-35-ös programból való kizárás következtében elveszítették azokat a gépeket – a rövid kifutópályás felszállásra alkalmas F-35B-ket –, amelyeket a TCG Anadolu fedélzetén használhattak volna.

Helikopterek számára is alkalmas a platform, és erre nagy szükség is lett volna a földrengés utáni mentési munkálatok során, azonban mivel ezek bevetése sem történt meg, így feltételezhető a nyugalmazott admirális szerint, hogy még csak nem is tesztelték a hajót, mielőtt átadták.

A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) által közzétett, a 2022-re vonatkozó globális katonai kiadásokkal kapcsolatos jelentés szerint Törökország 10,6 milliárd dolláros védelmi költségvetésével a 23. helyen áll a listán.

Törökország bruttó hazai termékének 1,2 százalékát költötte ezzel védelmi kiadásokra, ami 26 reálértéken százalékos csökkenésnek felel meg az előző évhez képest, és ezzel az ország katonai kiadásai három egymást követő évben csökkentek.

Függőleges leszállás közbeni F-35B Lighting II a USS Wasp kétjáratú támadóhajó fedélzetén 2011-ben. Forrás: U.S. Navy Photo By Mass Communication Specialist First Class Tommy Lamkin / Wikimedia Commons

A jelentésben rámutattak, hogy Törökország katonai kiadásai nominálisan 28 százalékkal nőttek 2022-ben, de reálértéken 26 százalékkal csökkentek az ország magas inflációjának hatása miatt, ami a legnagyobb éves csökkenés, amelyet Törökország katonai kiadásaiban regisztráltak.

Amellett, hogy Törökország védelmi kiadásai 2013 és 2022 között 15 százalékkal nőttek, a SIPRI szerint a 2019-es 20,4 milliárd dolláros csúcsot követően Törökország katonai kiadásai 2020-ban 17 milliárd dollárra, 2021-ben 15,5 milliárd dollárra, 2022-ben pedig 10,6 milliárd dollárra csökkentek.

Ezek alapján látszik, hogy míg Erdoğan a mostani választási gyűlései során arról beszél, hogy mostani líra árfolyamon mennyit költöttek egyes dolgokra, így például a hadseregre, addig az elhangzott számok sokkal inkább szólhatnak a török inflációról, mint a kiadások tényleges növekedéséről. Erdoğan viszonya a hadsereggel kormányzása első évtizedében, elsősorban a 2016-os puccskísérletig elég ambivalens volt, azonban az azóta eltelt években sokkal inkább egy oldalra került a két fél.

Ennek jegyében, amint látszik, bár jelentős haderőreformok indultak el, az elmúlt évek fokozatos gazdasági válsága alapján már egyre kevesebb pénz van erre valójában. A hadszíntereken a török drónok jól teljesítenek, azonban az kérdés, hogy a most átadott Altay tankok és az Anadolu hadihajó mikor lesz képes valódi bevetéseken részt venni. Ha háborút még évekig nem is nyerhetnek, a választást még megnyerhetik Erdoğannak.

Címlapkép: TUR Presidency/Murat Cetinmuhurdar / Handout/Anadolu Agency via Getty Images