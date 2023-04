Kongatja a vészharangot Ukrajna: félelmetesen hatékony taktikához nyúltak az oroszok a Donbaszban

A szóvivő szerint az oroszok 1-2 Sahed típusú kamikaze-drónt küldenek a kiszemelt célterületre, melyet az ukrán légvédelem lelő, ezzel azonban felfedik pontos helyzetüket az indítórendszerek.

A térségben állomásozó orosz erők Lancet drónokat indítanak, melyekkel megsemmisítik a magukat felfedő ukrán légvédelmi eszközöket.

A Sahed-131 és 136 iráni gyártmányú, nagy hatótávolságú kamikaze-drónok, a Lancet dróncsalád egy rövid hatótávolságú, orosz kamikaze-drón. Mindkét drón nagy előnye, hogy aránylag olcsón és könnyen gyárthatók, egyszerű technikai megoldásokat tartalmaznak.

Dmitrasovszkij arról is beszélt, hogy az orosz tüzérség is aktivizálta magát: február óta nem tapasztaltak alakulatának katonái olyan intenzitású tüzérségi tüzet, melyet most tapasztalnak a frontvonalon.