Megszólalt Putyin pártjának egyik képviselője: „Sztálinista elnyomást akarok? Igen!”

Andrej Guruljov, a Vlagyimir Putyin-féle Egységes Oroszország párt ismert ultranacionalista képviselője hivatalosan visszaállítaná „a nép ellensége” fogalmát, amellyel a szovjet diktátor, Joszif Sztálin bélyegezte meg vélt vagy valós ellenfeleit – írja az amerikai Institute for the Study of War (ISW) keddi jelentése