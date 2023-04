Videó: lecsapott az orosz elitalakulat, hatalmas csata dúlt Kreminna térségében

A felvétel alapján úgy tűnik, az ukrán csapatok nagy erőkkel próbálkoztak az áttöréssel a Szvatovo-Liszicsanszk vonalon található Kremmina térségében. A támadásban legalább négy páncélozott csapatszállító jármű és két ukrán harckocsi is részt vett.

A felvételhez csatolt leírás szerint az ukrán támadást a térségbe vezényelt orosz légideszantos egység (VDV) tagjai „kézifegyverek, gránátvetők, páncéltörő fegyverek és tüzérségi tűztámogatás” segítségével hiúsítottak meg, az ukrán erők végül eredménytelenül visszavonultak. A leírás szerint két páncélos is megsemmisült az összecsapásban – a felvételen azonban csak egyetlen páncélozott járművet ér találat.

During the battle, a large number of nationalists and two of tanks were destroyed by small arms fire, grenade launchers, anti-tank weapons and artillery fire.2/2 pic.twitter.com/L9d3SB6ofe