Lecsapott az oroszok rettegett Lancet drónja: nehezen pótolható ukrán eszköz veszett oda

Bár ez a radarrendszer szovjet időkből származik: korához képest fejlett technikának mondható, melynek elsődleges célja a légtérben közlekedő objektumok háromdimenziós leképzése, illetve azonosítása. Általában az Sz-300-as légvédelmi komplexumokat segítik ezek a rendszerek.

Most egy ilyen, nehezen pótolható radarrendszert semmisített meg az orosz haderő két ZALA Lancet kamikaze-drón felhasználásával.

