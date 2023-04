Legendás német páncélost likvidált az orosz Lancet drón? Furcsa bizonyítékot raktak ki az oroszok

Orosz források arról írnak, hogy orosz kamikaze-drónok megsemmisítettek egy Gepard önjáró légvédelmi gépágyút és négy Sz-300-as légvédelmi rakétaindítót Herszon térségében.

Ami nagyon érdekes az incidens kapcsán az, hogy az oroszok „bizonyítékot” is tettek közzé a dróntámadásról; ez egy fotó, melyen jól látható, hogy valóban egy Lancet célkeresztjébe került a Gepard.

The first confirmed destroyed German-supplied Ukrainian Gepard SPAAG by Russian Lancet kamikaze UAV strike. Video to be posted later by Russian sources. pic.twitter.com/J5sS4w5VKS