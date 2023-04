Sorkatonák válthatják a hivatásos békefenntartókat Putyin békemissziójában

Oroszország valószínűleg sorkatonákat vethet be békefenntartó műveleteibe Hegyi-Karabahban, és őket alkalmazva próbálja megőrizni a kapcsolatokat a Moszkva vezette Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (KBSZSZ) tagállamaival – írja az amerikai Institute for the Study of War (ISW) szerdai jelentése