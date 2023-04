Teljes titokban szállított Ukrajnának Pandurokat Magyarország szomszédja 

A portál beszámolója szerint Szlovénia az elmúlt hónapok során teljes titokban 20 darab modernizált Pandur I-es páncélozott személyszállító járművet szállított Ukrajnába. A Szlovéniában Valuk névre keresztelt katonai járművek fő fegyverzetét vagy egy 40 milliméteres gránátvető, vagy egy 12,7 milliméteres géppuska alkotja.

A szlovén haderő összesen 85 darab járművel rendelkezett az osztrák Steyr-Daimler-Puch vállalat által az 1980-as években tervezett és gyártott pszh-ból. A szlovén kormány hivatalosan nem erősítette meg a híreszteléseket.

Slovenian government delivered 20 Pandur armored vehicles to Ukraine in complete secrecy. Allegedly, the transport to Ukraine was completed this week- According to Slovenian media https://t.co/8VzOLZNiuo