Videó: felszálltak Oroszország legfélelmetesebb bombázói

A Reuters közölte az Oroszország Védelmi Minisztériuma által megosztott felvételeket, amelyek az orosz stratégiai bombázók gyakorlatán készültek.

Tegnap a Sky News alapján számoltunk be arról, hogy repülési gyakorlatot hajtott végre két Tu-160-as stratégiai bombázó a Barents-tenger és a Norvég-tenger semleges vizei felett.

A Reuters megosztotta az orosz védelmi minisztérium gyakorlatról készült felvételeit.

A gépek 14 órán át voltak a levegőben. A stratégiai bombázók légi utántöltését is elvégezték a gyakorlat közben.

A két Tu-160-as kíséretében részt vett több MiG-31-es elfogó vadászrepülőgép is. Ahogyan arról szintén írtunk, nemrég a Balti-tenger fölött is gyakorlatozott az orosz légierő, ekkor német vadászgépek el is fogták az orosz gépeket.

A Reuters osztotta meg a szemtanúk videóját annak a Mig-31-es orosz vadászrepülőgépnek a zuhanásáról is, amely kigyulladt, két pilótája katapultálni kényszerült, majd egy tóba csapódott Oroszország északnyugati régiójában.

Címlapkép forrása: Oroszország Védelmi Minisztériuma via Reuters