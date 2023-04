Bizonyítékok kerültek elő: orosz művelet lehetett az Északi Áramlat felrobbantása

2022 szeptemberében egy dán járőrhajó észlelt egy orosz hajót az Északi Áramlat gázvezetékek közelében, négy nappal azelőtt, hogy a vezetékeket több robbantással szabotálták. A dán védelmi parancsnokság megerősítette, hogy a 26 kép a birtokában van az SS-750-es orosz haditengerészeti hajóról. Az orosz hadihajó egy kisméretű tengeralattjárót szállít, amelyet víz alatti műveletek végrehajtására terveztek. Az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetékek a Balti-tengeren keresztül kötik össze Oroszországot Németországgal, és részben az orosz Gazprom tulajdonában vannak.

2022. szeptember 26-án a négy Északi Áramlat-vezetékből három robbanás következtében használhatatlanná vált, és a svéd és dán hatóságok szándékos szabotázscselekménynek minősítették az esetet. A svéd ügyészség 2022 novemberében megerősítette, hogy robbanóanyag-maradványokat és idegen tárgyakat találtak a bűncselekmény helyszínén, a tengerfenéken. A helyszín körülbelül 100 méterrel a Balti-tenger felszíne alatt volt, a dán Bornholm sziget közelében.

Az elmúlt hónapokban viszont az oroszok, valamint több nyugati médium is - köztük a New York Times - azt állította, hogy ukrán szabotázsakció lehetett, amelyet egy Lengyelországban bérelt hajóról hajtottak végre búvárok. Azonban a legtöbb hatóság cáfolta, hogy ez lenne a legvalószínűbb forgatókönyv. A most napvilágot látott dán fotóbizonyítékok, pedig az oroszok elleni gyanút erősítik.

Oroszországot a hibrid hadviseléssel kapcsolatos múltja miatt már kezdetek óta a szabotázs akció lehetséges elkövetőjeként tartják számon, és felmerült, hogy talán a nyugati nemzeteket akarták megfélemlíteni. A dán, a svéd és a német hatóságok egyes vizsgálatai a robbanások ügyében még mindig tartanak. Oroszország tagadta a vádakat.

A közelmúltban Dánia, Finnország, Svédország és Norvégia közszolgálati műsorszolgáltatóinak közös vizsgálata feltárta, hogy Oroszország civil hajókat használt arra, hogy hírszerzési információkat gyűjtsön az Északi-tengeren folyó katonai tevékenységről és kritikus infrastruktúráról. Ez tovább fokozta a feszültséget a régióban, és növelte a gyanút Oroszországnak az Északi Áramlat szabotázsában való részvételével kapcsolatban.

Címlapkép: Getty Images.