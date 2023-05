Közel az ukrán ellentámadás, az orosz offenzíva a keleti részen kudarcba fulladt - Háborús híreink hétfőn

A hajnali órákban több orosz Tupolev nehézbombázó is támadást intézett Ukrajna ellen. A gépekről kilőtt rakéták egy része Pavlográd városában csapódott be, és egyes értesülések szerint megsemmisítette az ukrán légvédelem lőszerkészletének egy jelentős részét. Az esetről videó is készült.