Videó: fájdalmas veszteséget szenvedhettek az ukránok, nyugati fegyverek veszhettek oda

Az éjszaka készült felvételen jól látható az, hogy nagy területen lángol a város egy része, vélhetően az egyik lőszerraktár.

Egyes értesülések szerint a raktárban az Egyesült Államok által Ukrajnának adományozott Patriot légvédelmi rendszer lőszerkészletét tárolták az ukrán csapatok. A hírt egyelőre sem Kijev, sem Moszkva nem erősítette meg.

️First clear video of the massive explosion in Pavlograd. To me it looks like an Air Defence missile storage facility was hit. pic.twitter.com/x8oADYPfBh