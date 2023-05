Elemzők: Putyin személyes ambíciói vezettek az orosz haderő rossz teljesítményéhez Ukrajnában

A jelentés szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök döntése, hogy világos és doktrinális parancsnoki struktúra nélkül szállja meg Ukrajnát, valamint vonakodása egy átfogó hadszíntéri parancsnok kinevezésétől, tartós és máig fennálló hatással volt az ukrajnai orosz haderő teljesítményére.

Az elemzés megállapítja, hogy az elhatárolt és átlátható vezetés hiánya, a rendszeres változtatások és a védelmi minisztériumon belül helyet kapó frakció-harcok folyamatosan rontják az orosz hadsereg képességét arra, hogy egységes hadjáratot folytasson Ukrajnában.

A jelentésben megállapított kulcspontok a következők:

