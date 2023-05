Lecsapott az ukrán elitkommandó: ritka orosz tank veszett oda

A közzétett felvételek alapján a harckocsira egy hőmakerával felszerelt drónnal csapott le az Alfa, a páncélost már elhagyták kezelői, mire az ukrán drón rátámadt.

Oroszország és Ukrajna egyaránt gyakran semmisíti meg a másik oldal elhagyott harcjárműveit ilyen dróntámadásokkal, annak érdekében, hogy az ellenség ne tudja feljavítani, majd ismét harcba küldeni elhagyott eszközeit.

A T-90Sz egy viszonylag ritka harcjármű – a modern orosz T-90 harckocsicsaládnak exportra szánt változata. Ezek a harckocsik valószínűleg Indiának mentek volna.

: A Russian T-90S tank was destroyed by the SBU #Ukraine