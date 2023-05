Mi folyik itt? - Amerikai repülőgép lépett az ukrán légtérbe, majd eltűnt a radarról

Az amerikai haditengerészet Romániában állomásozó P-8A tengeralattjáró-elhárító repülőgépe a hétfői nap folyamán levegőbe emelkedett, majd Ukrajna irányába fordult. A román-ukrán határ közelében azonban „elsötétült” a hívójel nélkül repülő harci repülőgép. A P-8A Poszeidón alapvetően hajófelderítésre és azonosításra alkalmas, de képes torpedók, bombák és AGM-84 Harpoon rakéták hordozására és indítására is.

A U.S. Navy P-8A Anti-Submarine Aircraft with No Callsign appeared to have entered Ukrainian Airspace near the Romanian Border before Going Dark by either turning off or changing its Transponder to a Military Channel. https://t.co/ESDtS9J9T0