Megindult az orosz válaszcsapás? Levegőbe emelkedtek a Tu-22M szuperszonikus bombázók

Közvetlenül a Kreml elleni dróntámadás kiszivárgását követően megszólalt a légi riadó Ukrajnában. Julia Mendel, az ukrán elnök volt szóvivője Twitter üzenetében közölte, Kijevben megszólaltak a légi riadót jelző szirénák. A beszámolók szerint a riadó a keleti régiókban indult be először, majd magyar idő szerint fél négy előtt néhány perccel az ukrán fővárosban is megszólalt.

Kyiv. Sirens. If Moscow attacks now with missiles it means they have been preparing this for some time. This means: the reason for the Kremlin provocation is clear. Zelenskyy is out of the country visiting Finland today pic.twitter.com/ccXzzDEhsV