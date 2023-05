Csúnya baleset történt egy orosz rakétarendszerrel Szentpétervárnál, nagy erőkkel vonultak ki a hatóságok

A rakétarendszer a május 9-ei, győzelmi napi parádéra való előkészületre tartott, valószínűleg az eseményen nem fog tudni részt venni.

A hatóságok nagy erőkkel vonultak ki a helyszínre, személyi sérülésről egyelőre nincs hír.

Azt nem tudni, hogy a balesetet pontosan mi okozta, pletykák szerint részeg volt a sofőr. Ezt az orosz hatóságok nem erősítették meg. Azt sem tudni, hogy voltak-e éles rakéták a TEL fedélzetén.

Bár több orosz lap is arról ír, hogy egy 9K720 Iszkander rakétarendszer balesetezett, az eseményről kikerült videó alapján úgy tűnik, valójában egy K-300P Basztyion-P partvédelmi rendszerrel történt az incidens.

In St. Petersburg, the Iskander didn't make it to the parade rehearsal - the launcher made friends with barriers along the way. Hardly surprisingly, preparations for May 9 seem to be taking place in Russia this time in a nervous atmosphereSource: fontankaspb pic.twitter.com/otqOK1LqnF