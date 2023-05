Ebből egyhamar nem lesz béke: verekedésig fajult az orosz-ukrán tárgyalás

A verekedés azért tört ki, mert Oroszország delegáltja kirántotta Olekszandr Marikovszkij ukrán képviselő kezéből Ukrajna zászlaját, melyet a magasba emelt, miközben egy másik résztvevővel fotózkodott.

Marikovszkij az orosz képviselő után futott, majd többször ököllel megütötte, megrángatta és visszavette az eltulajdonított zászlót.

A verekedést – melyről videó is készült -, a fórum biztonsági erői választották szét.

In Ankara , during the events of the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Community, the representative of Russia tore the flag of Ukraine from the hands of a Member of Parliament.The MP then punched the Russian in the face. pic.twitter.com/zUM8oK4IyN